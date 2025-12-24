La docencia te reta (+fotos)

Asegura el doctor en Ciencias Gustavo Achiong Caballero, profesor consultante de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, quien ha dedicado más de cuatro décadas a la enseñanza en la Educación Superior

Desde el 2011 el profe Achiong también ostenta la categoría docente especial de Profesor Emérito de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, un prestigioso reconocimiento a su labor como educador e investigador. (Foto: Gabriela E. Cañizares/ Escambray)

“El magisterio llegó a mi vida por azar, siempre pensé que estudiaría alguna ingeniería vinculada con la Química; pero, por casualidades de la vida, me formé como docente, una decisión que agradezco haber tomado, pues la docencia te reta y obliga a superarte todos los días para entregar lo mejor de ti a los estudiantes”, asegura el doctor en Ciencias Gustavo Achiong Caballero, profesor consultante de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), quien ha dedicado más de cuatro décadas a la enseñanza en la Educación Superior.

Fue así como este villaclareño, devenido espirituano, se formó como profesor de Secundaria Básica en la especialidad de Física-Química en la Universidad Central Marta Abreude Las Villas, estudios que al concluir lo llevaron a quedarse como docente en la Facultad de Educación de esa casa de altos estudios; luego, continuó su superación profesional y obtuvo el grado universitario en el curso para trabajadores que se impartía en las noches.

Solo unos años después, los excelentes resultados de su trabajo lo llevaron a asumir diversas labores de dirección en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, de Villa Clara, desde jefe de departamento hasta vicerrector de Investigación y Posgrado, además de participar en diversas comisiones nacionales implicadas en la confección de planes de estudio para la formación del personal pedagógico, entre otras responsabilidades.

“Creo que un profesor de la Educación Superior no puede dejar de estar inmerso en diversos procesos investigativos y de superación; eso es fundamental, pues complementa nuestro perfil y nos otorga credibilidad para estar frente a un aula llena de futuros profesionales”, confirma.

En 1981 obtuvo, en la entonces Unión Soviética, su doctorado en Ciencias Pedagógicas, un grado científico que avala su trayectoria, pero no lo dejó con los brazos cruzados. “La obtención del grado de doctor no puede ser el fin, tiene que ser el comienzo de un camino plagado de retos, mucho estudio e investigación”.

Diez años más tarde, llegaría a Sancti Spíritus para sumarse al colectivo del entonces Instituto Superior Pedagógico Capitán Silverio Blanco, donde se desempeñó como rector hasta 1998, un cambio radical en su vida, pues implicó su mudanza definitiva a la capital espirituana.

“Vi nacer la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez como la conocemos hoy, fue un gran privilegio para mí. Allí luego me desempeñé como investigador en el Centro de Estudios Pedagógicos hasta el 2012, cuando me jubilé y después me reincorporé como profesor consultante en la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas para asesorar maestrías y doctorados”, precisa.

Achiong Caballero asegura que empezó en la educación por una casualidad, pero terminó enamorado de la profesión, a la que considera muy estimulante y retadora.





Durante su carrera ha participado en numerosos eventos científicos nacionales e internacionales. (Fotos: Cortesía del entrevistado)

“Enseñar es muy inspirador, siempre procuro darles a mis estudiantes el camino y las herramientas que necesitan para resolver el problema por ellos mismos; aunque yo conozca la respuesta, para mí allí reside la verdadera labor del maestro, confiesa.

Tras más de 20 años vinculado a labores fundamentales dentro de la Educación Superior en Cuba, afirma que los directivos tienen que conocer mejor que nadie el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder hacer bien su trabajo, pues de lo contrario estarían incumpliendo su tarea y trabajando a ciegas, desprovistos de credibilidad ante sus subordinados.

“Luego de tantos años en esta profesión, puedo asegurar que lo más gratificante es ver el reflejo de mi labor en quienes he formado, saberlos exitosos en su trabajo; recibir su agradecimiento por haber puesto un granito de arena en su formación como profesionales competentes”, concluye.

Entre los múltiples reconocimientos que atesora, sobresalen el Premio al Mérito Científico, las medallas José Tey y Frank País y la Distinción por la Educación Cubana, así como otros reconocimientos institucionales, ministeriales y de carácter nacional.