La tierra de Serafín siempre está en marcha y en 26 (+fotos)

La condición de Provincia Destacada obtenida este año es resultado del movimiento político Sancti Spíritus en Marcha, asegura Deivy Pérez Martín. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Desde la foto, el guerrillero mira con sus ojos profundos, tan profundos como su pensamiento de largo kilometraje; es el combatiente que el espirituano Ricardo Santana Martínez salvó en medio de la balacera, a metros del cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953.

Hace 72 años del corajudo ataque, liderado por Fidel, a la segunda fortaleza militar más importante del país en aquel entonces, y esa historia, ese legado pervive entre los espirituanos, señala la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Deivy Pérez Martín, quien dirige esta organización en el territorio desde julio de 2018.

Justamente, por decisión del Buró Político del Partido, Sancti Spíritus mereció el año anterior la sede del acto central en ocasión del Día de la Rebeldía Nacional; ello acontecía por tercera vez: la primera fue en 1986 y la segunda, en 2016. En 2023 y en este 2025, nuestra provincia recibió la condición de Destacada por acuerdo del referido órgano; decisión que corrobora, ante todo, la estabilidad en el desempeño integral del territorio, en medio de la complejísima situación económica, acentuada por la política de hostilidad de la Casa Blanca hacia la Mayor de las Antillas.

“La condición de Destacada obtenida este año es resultado del movimiento político Sancti Spíritus en Marcha, que forma parte de nuestro sistema de trabajo y que tiene entre sus objetivos la conmemoración de la efeméride del 26 de Julio, es decir, el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Y esa motivación ha estado siempre sustentada en un grupo de objetivos de trabajo dirigidos a cumplir los acuerdos del VIII Congreso del Partido, de los plenos del Comité Central y de la Asamblea Nacional”, afirmó Pérez Martín en un intercambio con medios de prensa espirituanos.

“En el acto central por la fecha el año pasado, ratificamos que en Sancti Spíritus siempre es 26. Precisamente, bajo esa máxima, hemos actuado durante esta última etapa, caracterizada por la aplicación de un sistema de trabajo en equipo, que ha priorizado el fortalecimiento de la unidad del pueblo espirituano en torno al Partido y a la Revolución”, significó la dirigente política.

Los resultados del Programa de Atención Materno Infantil del territorio sobresalen este año a nivel nacional. (Foto: Arelys García/Escambray)

¿Qué resultados concretos muestra la provincia de cara a la celebración de la efeméride moncadista?

Ante todo, debemos mencionar los resultados económicos favorables de la provincia, que se distingue por el cumplimiento de los planes de producción. Por ejemplo, fue el único territorio del país que cumplió lo previsto en la fabricación de azúcar; asociada a esta actividad se encuentra la elaboración de alcohol en la destilería aledaña al central Melanio Hernández, de Tuinucú.

Además, materializamos los compromisos de la anterior campaña de siembra de primavera; avanzamos en la producción de alimentos, tanto en la Agricultura como en Azcuba. Hay algunas empresas en el territorio que aún no cumplen; pero, de manera global, la provincia sí lo hace en la campaña de primavera y en la de frío en cuanto a la siembra y a la producción.

Es destacable, además, lo realizado por la Acuicultura, sobre todo, en la producción de alevines, y hemos logrado sembrar todos los grandes espejos de agua de la provincia, en aras de alcanzar una respuesta productiva en un corto plazo.

También, de modo particular, merecen resaltarse los resultados del sector de Salud Pública, con un desempeño sobresaliente en el Programa de Atención Materno Infantil; cuando el Buró Político realizó su evaluación, Sancti Spíritus reportaba la tasa de mortalidad infantil por cada 1 000 nacidos más baja de Cuba. No debemos olvidar que al finalizar el 2024 el territorio logró igual resultado a nivel de país en este importante indicador, al registrar una tasa de 3.6 fallecidos.

Es justo recordar que la provincia obtuvo el año anterior la sede del acto nacional por el 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana, y resultó sede de las celebraciones centrales del Día del Farmacéutico Cubano; y este año del Día Mundial de la Salud Bucodental y el de la Enfermería Cubana.

Dentro de este sector, también, se reconoce el quehacer del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia. Aun cuando sabemos que en Salud Pública existen limitaciones de recursos, de carencia de insumos y de medios diagnósticos, y de otras complejidades como la movilidad de los propios recursos humanos —fenómeno presente en todos los sectores productivos y de prestación de los servicios—, hay un esfuerzo, hay una entrega de los trabajadores por vencer estos obstáculos y buscar soluciones con ciencia y con innovación.

Al propio tiempo, nos hemos distinguido en esta etapa por los resultados de la ciencia, específicamente, en sectores como el agropecuario, el azucarero, Salud, Educación, entre otros, que nos hicieron merecedores de ser reconocidos por el Día de la Ciencia Cubana.

Igualmente, Educación mostró un desempeño favorable, evidente, por ejemplo, en los resultados obtenidos en las pruebas de ingreso a la Educación Superior y en los concursos internacionales.

En el período analizado, acogimos los festejos nacionales por el Día del Trabajador Azucarero, de la Hotelería y el Turismo, de la Industria Pesquera, así como del Día Mundial del Medio Ambiente. También la rama del Transporte resultó destacada en la emulación nacional por el día del trabajador de ese sector. Sin duda alguna, ello corrobora el empeño puesto por los colectivos laborales de esos importantes frentes.

Usted ha insistido en que, a pesar de dichos resultados, todavía estos distan de satisfacer las necesidades de la población.

Que se reconozca que la provincia tiene resultados sostenidos en los últimos años es un premio al esfuerzo del pueblo, único protagonista de estos logros. Siempre hemos dicho que tenemos deudas con nuestro pueblo; son muchas las insatisfacciones porque estamos viviendo una situación muy compleja por el recrudecimiento del bloqueo económico y la política cada vez más hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Tenemos muchos problemas acumulados, aun cuando hay un sistema de trabajo para que, desde el Partido, el Gobierno y los distintos organismos e instituciones se les den respuestas a estas problemáticas. No debe desestimarse la situación electroenergética, que repercute en los procesos de la vida económica y social del territorio. No podemos cubrir la corriente que demanda un pueblo a diario y ello afecta la vida familiar, el abasto de agua, el transporte. No puede existir satisfacción cuando no se pueden garantizar determinados servicios a la población.

La Empresa Melanio Hernández resultó la única del país que cumplió su plan de producción de azúcar. (Foto: Facebook)

Por cierto, los espirituanos tenemos la impresión de que somos los más apagados del país.

Los espirituanos estamos apagados como toda Cuba, y lo hemos explicado desde el Consejo Energético; incluso, hasta la capital de los cubanos, que en determinado momento no se apagaba, se está apagando hoy, y también por largas horas.

Sancti Spíritus ha organizado un programa y, en correspondencia con la disponibilidad y con la demanda, se prevé una rotación por circuitos, y solo protegemos aquellos donde existen centros vitales como los hospitales.

La difícil situación electroenergética que estamos viviendo transversaliza la vida de Cuba y, por tanto, de la provincia.

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo en la producción de alimentos y en cumplir y sobrecumplir los planes, estos hoy son pequeños. Por eso, hay que buscar y explotar las potencialidades económicas y productivas.

En el sistema de trabajo existe un programa para la transformación de barrios y comunidades; pero eso no lo resuelve todo, porque son muchos los problemas en esos lugares. Lo más importante es que no estamos a espaldas de los problemas y tenemos una exigencia hacia las direcciones administrativas, hacia todas las organizaciones en aras de que, desde la misión que le corresponde a cada cuadro, desde la responsabilidad que tiene todo aquel que está de cara al pueblo, desde nuestras Oficinas de Atención a la Población, estemos en función de dar un tratamiento y una respuesta adecuados a cada planteamiento.

No seríamos justos ni consecuentes con nuestro pueblo si dijéramos que todo está resuelto. Hemos trabajado y hay un resultado que se expresa en la estabilidad de esta provincia, en el control operativo. Este es un territorio con una capacidad de resistencia admirable en el pueblo, que ha acompañado al Partido y al Gobierno en estos y otros años complejos de la Revolución.

En todo este tiempo, la unidad en el trabajo ha sido artífice de los resultados de la provincia. Sin la unidad no lo hubiésemos logrado, y hay un sistema de trabajo que incluye no solo el del Partido, sino el del Gobierno, las organizaciones políticas, instituciones como el Ministerio del interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias; todo ello ha sustentado la actividad de la provincia, que durante este año se ha expresado en el cumplimiento de los programas de Gobierno para dar impulso y despegue a la economía del país; es un asunto que incide en el orden económico sobre la producción de alimentos, de las exportaciones en aras de buscar más rubros exportables, de llevar la ciencia a todos los procesos y atender, además, los programas sociales y el desarrollo local.

¿Qué preocupaciones del pueblo espirituano desvelan a las autoridades del Partido y el Gobierno todos los días?

Nuestra responsabilidad nos desvela todos los días. Realmente, estos últimos años han sido muy difíciles. Hacer cuando tenemos mucho es fácil; pero hacer y mantener cuando tenemos muy poco es complejo. Hoy, lo más que nos desvela es que no se pierda la unidad de nuestro pueblo; hay que seguir trabajando para que este pueblo no se confunda y se mantenga firme. Nos desvela todos los días la pregunta: ¿Qué más podemos hacer por aliviarles la vida a los espirituanos? Nos desvela todos los días qué más hacer para que nuestro pueblo tenga más alegría y más satisfacción.

Nos desvela todos los días dar la respuesta que nos está pidiendo la dirección del país, porque esta Revolución la defendemos desde Sancti Spíritus y desde Cuba.

No podemos pensar que los problemas del país los va a resolver solo nuestro primer secretario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o la dirección del Gobierno y del Partido. Tenemos que pensar cómo aportar al resultado que precisa alcanzar esta provincia; tenemos que pensar que Sancti Spíritus, en medio de estas complejidades, no puede ser una preocupación para la dirección del país. De forma sistemática hay una comunicación, una atención hacia la vida del territorio. Ciertamente, existe un acompañamiento. Por eso, nos ocupa seguir movilizando la voluntad de los espirituanos para mantenernos firmes al lado de la Revolución por más complejas que sean las circunstancias.

Usted ha insistido en que los ejercicios de enfrentamiento a la corrupción, las drogas ilícitas, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas efectuados en el país y, por supuesto, en Sancti Spíritus ayudan, pero no deben ser la única estrategia para encarar esos fenómenos.

La provincia cuenta con un sistema de trabajo que integra las llamadas globales de la economía y a todos los que, de una forma u otra, tienen la responsabilidad de comercializar. Hemos tratado de enfocar la mirada hacia un mayor enfrentamiento y una mayor combatividad, con la participación de nuestro pueblo.

El territorio desarrolla los comités de contratación y concertación de precios, a donde va un nivel de productos para ofertar a la población, sobre todo las producciones agropecuarias y aquellos renglones para los que el país aprobó un precio determinado.

En este escenario se articulan los actores económicos que tienen que ver tanto con las formas estatales como con las no estatales. Hemos tratado de lograr una disciplina y un respeto hacia lo que está normado. ¿Que se cumple todos los días?, no es así.

Ahora, concluimos el tercer ejercicio de enfrentamiento popular y, realmente, nos dio la posibilidad de que, desde la labor del Ministerio del Interior, de los cuerpos impositores de multas, desde el papel que han desempeñado la ONAT y Finanzas, se haya podido integrar el enfrentamiento. Como resultado de este ejercicio, se incrementó la imposición de las multas, y quedaron abiertos procesos penales contra aquellos que violaron la legalidad. Este tercer ejercicio demostró, sobre todo, la necesidad de seguir ordenando la comercialización y, en particular, los orígenes de los productos destinados a esta.

Las producciones agropecuarias no solo son las estatales, son aquellas que salen desde el surco, y que no siempre van por el destino de Acopio, sino por otras formas de comercialización, díganse, trabajadores por cuenta propia, sistema de la Agricultura Urbana y otros; que muchas veces buscan un extra y ese intermediario es al que nosotros tenemos que continuar sacando de circulación en este proceso.

Los precios son una batalla de todos los días. Tenemos una idea clara: no se pueden buscar mayores ingresos para incrementar utilidad, a partir de la fijación de altos precios; esa no puede ser la solución. Debe efectuarse una evaluación exacta de la ficha de costo, que incluye analizar cómo esta se conforma. Los precios son un tema no resuelto.

No pocos actores privados y estatales burlan lo dispuesto en cuanto a los pagos en línea de productos y servicios; violación que ha limitado la efectividad de la bancarización. ¿Cómo se enfrenta esta problemática?

Ese fenómeno lleva enfrentamiento todos los días. Hay un grupo creado en el Gobierno donde se analiza semanalmente todo lo referente a la bancarización, la cual obedece al proceso de informatización de la sociedad cubana. Se hace un análisis desde Finanzas, la Dirección de Trabajo, la ONAT.

El pueblo es el primero que está ayudando a denunciar a los no estatales, y a los estatales también, porque a veces vamos a un MAE de Acopio, que tiene establecido una pasarela de pago y no cumple con lo dispuesto; igual sucede en un punto de venta de un trabajador por cuenta propia, de una tienda. Usted le va a pagar y le dicen: “No, tiene que ser en efectivo”. Estamos impulsando, precisamente, que sean las pasarelas de pago las que sustenten todo este proceso de pago en línea. Es una tarea fuerte; tenemos que reconocerlo así.

El año pasado usted dijo que íbamos a celebrar con trabajo la sede del 26 de Julio.

Fuerzas de diversas entidades se movilizan para concluir en días venideros el Parque Solar fotovoltaico de Cabaiguán. (Foto: Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus)

La celebración de Provincia Destacada alcanzada este año no dista mucho de la del año anterior. Continuamos en el mismo escenario. Actualmente, impulsamos un grupo de acciones constructivas, en medio de la compleja situación económica del país, entre estas, obras inversionistas, de rehabilitación integral, mantenimiento y reparación.

Por su importancia estratégica, debemos mencionar la ejecución de tres parques solares fotovoltaicos, incluidos en la estrategia nacional para aliviar la crisis electroenergética. En estos momentos, fuerzas del Ministerio de la Construcción, de nuestra Empresa Eléctrica y de la Unión Eléctrica trabajan intensamente en el parque solar de Arroyo Lajas, Cabaiguán, que quedará sincronizado gradualmente al Sistema Electroenergético Nacional en días venideros.

Asimismo, le estamos brindando especial seguimiento a la ejecución de los que se construyen en Tuinucú (Taguasco) y en Jatibonico, que también entrarán en funcionamiento este año.

Hoy, se rehabilitan algunos consultorios médicos, diferentes áreas del Hospital Pediátrico y la Sala Polivalente de Atención al Grave del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. No menos importantes son las labores en el Turismo, dirigidas a la recuperación de las habitaciones fuera de servicio; por ejemplo, el hotel Zaza, instalación insigne para los espirituanos.

Por supuesto, los trabajos constructivos están en correspondencia con la disponibilidad de recursos como el combustible.

¿Qué dicen los estados de opinión de los espirituanos alrededor de la condición de Provincia Destacada?

El mayor porcentaje de las opiniones ha sido positivo; es decir, se siente la satisfacción de que se ha distinguido a una provincia que trabaja. Es el reconocimiento a su esfuerzo, a su quehacer diario y a la estabilidad de Sancti Spíritus. Nos ha distinguido, como nos ha dicho nuestro Primer Secretario, la manera en que los espirituanos hacemos las cosas y tratamos de implementarlas.

En esos estados de opinión, el pueblo manifiesta, también, sus preocupaciones y nos pregunta qué más vamos a hacer. Tenemos que seguir haciendo; no hay otra máxima que no sea trabajar y ser partícipe en ese aporte.

Y tenemos motivaciones para ello; entre estas, la celebración en el 2026 del aniversario 67 del triunfo de la Revolución, el IX Congreso de nuestro Partido, los 65 años de la victoria de Playa Girón, el cumpleaños 95 de Raúl y el centenario del natalicio de Fidel. Cada una de estas celebraciones inspirará a nuestro pueblo, que ha sabido responder y mantenerse firme, porque Sancti Spíritus, la tierra de Serafín, siempre está en marcha y en 26.