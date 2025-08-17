Líderes europeos acompañarán a Zelenski a su encuentro con Trump

La reunión del mandatario estadounidense con el gobernante ucraniano y otras autoridades del Viejo Continente tendrá lugar este lunes en la Casa Blanca

El encuentro Trump-Zelensky, en el que participarán otros líderes europeos, ocurrirá tras la cumbre entre el presiente de EEUU y Putin.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y varios líderes europeos confirmaron este domingo su asistencia el lunes a una reunión del mandatario estadounidense, Donald Trump, con el gobernante ucraniano, Vladímir Zelenski.

Esta tarde, recibiré a @ZelenskyyUa en Bruselas. Juntos, participaremos en la videoconferencia de la Coalición de Voluntarios. A petición del presidente Zelenski, me uniré a su reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana, tuiteó Von der Leyen este domingo.

También el gobierno de Alemania anunció que el canciller federal, Friedrich Merz, viajará a Estados Unidos el lunes para mantener conversaciones políticas con el presidente ucraniano y otros jefes de Estado y de gobierno europeos.

El viaje servirá para intercambiar información con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su reunión con su par ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

Merz abordará el estado de los esfuerzos de paz con los jefes de Estado y de gobierno y destacará el interés de Alemania en un rápido acuerdo de paz en Ucrania, indicó un comunicado oficial del Gobierno.

Según la nota, las conversaciones abordarán, entre otros temas, las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y el apoyo continuo a Ucrania en su defensa contra Rusia, lo que incluye mantener la presión de las sanciones.

Además, confirmaron su participación los presidentes de Finlandia y Francia, Alexander Stubb y Emmanuel Macron, respectivamente, así como el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Fuentes del gobierno italiano dan por segura también la asistencia de la primera ministra Giorgia Meloni a esta cita.

El viernes, los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, celebraron una cumbre de dos horas y 45 minutos en la ciudad de Anchorage, en Alaska, la primera reunión desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca en enero pasado.

Putin informa a su par belaruso de cumbre con Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó a su par belaruso, Alexandr Lukashenko, del encuentro que mantuvo el viernes con el líder estadounidense, Donald Trump, comunicó este domigno el canal pul_1 en la red social Telegram.

«Lukashenko y Putin acaban de conversar por teléfono», publicó el canal y agregó que los mandatarios abordaron la situación regional en el contexto de las negociaciones que tuvieron lugar en Alaska y Putin informó en detalle a su colega belaruso sobre los resultados de la cumbre ruso-estadounidense.

Además, los dignatarios trataron durante esa charla telefónica «ciertas cuestiones de las relaciones entre Belarús y Rusia».

El encuentro tenía por objetivo encontrar una solución al conflicto en Ucrania y mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Después de la cumbre, Trump afirmó que ahora depende del presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, cerrar el acuerdo de paz.

Trump anunció que recibirá a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval el lunes, y también señaló que confía en que pueda organizarse en breve una reunión entre Putin y Zelenski.