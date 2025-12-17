Llega a Santiago de Cuba nuevo buque solidario del ALBA-TCP

El cargamento consta de varios contenedores con materiales e insumos destinados prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial y otros sectores que resultaron gravemente afectados por el huracán

Este nuevo arribo consolida la alianza solidaria entre las naciones del ALBA-TCP. (Foto: Internet)

Un nuevo buque con ayuda solidaria enviado por el Gobierno de Venezuela y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) arribó este miércoles 17 de diciembre al puerto Guillermón Moncada, en Santiago de Cuba, para apoyar en la recuperación de la isla tras el impacto del huracán Melissa.

El cargamento consta de varios contenedores con materiales e insumos destinados prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial y otros sectores que resultaron gravemente afectados por el huracán.

Este nuevo arribo consolida la alianza solidaria entre las naciones del ALBA-TCP, reafirmando el compromiso de cooperación regional. Gracias al apoyo de países como Venezuela, Bolivia, junto a la contribución solidaria de México, Cuba fortalece su capacidad de respuesta para mitigar los daños materiales y acelerar la rehabilitación de las comunicaciones terrestres en el oriente del archipiélago.

A pesar de las presiones externas que intentan frenar este tipo de solidaridad, la llegada del buque asegura la continuidad de los trabajos de reconstrucción y refuerza la capacidad de respuesta de Cuba ante desastres naturales de gran magnitud.

Previamente, el pasado 8 de diciembre, el buque «Manuel Gual», también enviado por Venezuela y el ALBA-TCP, arribó al puerto Guillermón Moncada con maquinaria y más de 7.110 toneladas de insumos destinados a la población afectada por el fenómeno meteorológico.

El respaldo internacional complementa los esfuerzos soberanos de la nación, que actualmente optimiza el uso de sus propios recursos operativos en un escenario de complejidad, agudizado por el bloqueo económico de Estados Unidos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se ha mantenido recorriendo las zonas afectadas y supervisando directamente las labores de recuperación en Santiago de Cuba. Su presencia en el terreno, inició apenas un día después del paso del huracán.

Recientemente, en el marco del centenario de Fidel Castro Ruz, la XXV Cumbre del ALBA-TCP celebrada este 14 de diciembre sirvió de escenario para que Díaz-Canel reafirmara el compromiso de la región con la «digna resistencia».

El mandatario subrayó que, ante las campañas desestabilizadoras, la unidad del bloque es la respuesta estratégica para garantizar la soberanía. Al invocar las ideas de próceres como Bolívar y Martí, así como el ejemplo de Fidel y el comandante Hugo Chávez, el presidente cubano reafirmó que la prioridad común del mecanismo seguirá siendo la paz y la integración frente a cualquier forma de agresión.