Los países que Trump bombardeó durante 2025

A lo largo de este año, ha ordenado múltiples ataques en el extranjero, argumentando que lleva a cabo una lucha contra el terrorismo o el narcotráfico

Donald Trump está cerca de cumplir un año en el poder. A lo largo de este 2025, ha ordenado múltiples ataques en el extranjero, argumentando que lleva a cabo una lucha contra el terrorismo o el narcotráfico.

La ‘Operación Jinete Duro’ en Yemen

A mediados del mes de marzo, EE.UU. lanzó la ‘Operación Jinete Duro’ contra los hutíes de Yemen, durante la cual Washington mantuvo agresiones constantes en el país árabe desde esa fecha hasta mayo.

El 18 de abril, Trump ordenó la destrucción del puerto de Ras Isa, ubicado en el oeste de Yemen y controlado por las fuerzas hutíes.

El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) afirmó que las instalaciones se utilizaban para obtener combustible para financiar sus operaciones militares.



Aunque indicaron que el ataque no se dirigió contra la población civil, las autoridades sanitarias locales contabilizaron que al menos 33 personas fallecieron y 80 más resultaron heridas.

Esa misma jornada, el líder de los hutíes afirmó que en un solo mes EE.UU. había bombardeado Yemen más de 900 veces, incluyendo ataques con aviones y buques de guerra. El 6 de mayo, Trump anunció el cese de sus ataques. «Los hutíes ya no quieren luchar. Haremos honor a eso y detendremos los ataques», dijo, agregando que el grupo «capituló».

El ‘Martillo de Medianoche’ en Irán

Poco más de un mes después, Trump anunció el «exitoso ataque» realizado por la Fuerza Aérea en contra de tres instalaciones nucleares de Irán. Esta operación, efectuada el 21 de junio y en medio de la guerra de 12 días entre Israel e Irán, fue denominada ‘Martillo de Medianoche’ e incluyó a las plantas de Fordo, Natanz e Isfahán.

Una vez finalizado el bombardeo, amenazó a Teherán con un ataque mucho mayor si no se alcanzaba un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y afirmó que las instalaciones quedaron totalmente destruidas. Por su parte, la república islámica aseguró que solo habían sufrido daños y además habían sido evacuadas con antelación.

En este sentido, la efectividad del ataque para poner fin al programa nuclear iraní fue puesta en duda, con algunas estimaciones indicando que quizás solo habría logrado retrasarlo un poco. Esto mientras Trump asegura que Teherán desarrolla su capacidad nuclear para fabricar armas atómicas, declaraciones rechazadas con firmeza por Irán, que siempre ha insistido en que el programa tiene fines pacíficos únicamente.

Ataques multiplicados por 10 en Somalia

Mientras tanto, las agresiones en contra de los yihadistas en Somalia se han multiplicado por 10 durante el mandato de Trump. Para finales de noviembre, el Comando Africano de Estados Unidos (Africom) confirmó que se habían realizado más de 100 ataques en este año, en comparación con los 10 que se llevaron a cabo en 2024.

La última de estas agresiones sucedió a finales de noviembre

El Ejército estadounidense participó en un ataque aéreo y, al parecer, en combates que duraron hasta cuatro horas con yihadistas del Estado Islámico (EI)* en el norte del país.

La operación se llevó a cabo «en coordinación con el Gobierno federal de Somalia».

Fuentes locales informaron que se habían alcanzado objetivos de gran valor del EI, con informes de que un líder terrorista de alto nivel había sido liquidado o capturado, y hasta 10 terroristas muertos. Aun así, los oficiales militares estadounidenses descartaron el hecho de que sus fuerzas pisaran suelo somalí, subrayando que no hubo ninguna operación terrestre. En declaraciones recientes, Trump calificó a Somalia como un «agujero infernal».

Trump ha arremetido contra la nación africana en múltiples ocasiones, llegando incluso a afirmar que está «fuera de control» y que sus connacionales no deberían estar en EE.UU. «Se trata de personas de diferentes países que no nos son amistosos y países que están fuera de control. Países como Somalia, que prácticamente no tienen Gobierno, ni Ejército, ni Policía. Lo único que hacen es matarse entre ellos», declaró el mandatario a principios de este mes.

«Luego vienen a nuestro país y nos dicen cómo gobernarlo. No los queremos», enfatizó, refiriéndose supuestamente a la representante demócrata Ilhan Omar, la primera persona de origen somalí que logra un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU. y objetivo de múltiples ataques verbales del inquilino de la Casa Blanca. Incluso, a principios de noviembre, el mandatario instó a la mujer, conocida por sus críticas de la política de la Administración Trump, a abandonar el país en una publicación en las redes sociales.

La ‘Operación Ojo de Halcón’ en Siria

A mediados de diciembre, el Comando Central de las FF.AA. de EE.UU. informó que se había realizado un masivo golpe en contra de decenas de objetivos del EI en Siria, como represalia por el asesinato de dos militares y un intérprete estadounidenses el 13 de diciembre a manos de un tirador del Estado Islámico.

«Esta noche, las fuerzas estadounidenses y jordanas han atacado más de 70 objetivos del Estado Islámico en Siria, con más de 100 municiones de precisión. La paz a través de la fuerza», escribió ese mando militar en su cuenta de X.

Entre tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó el comienzo de la ‘Operación Ojo de Halcón’ «para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los arsenales del Estado Islámico», señalando que «no es el comienzo de una guerra», sino simplemente «una declaración de venganza».

Un «regalo de Navidad» en Nigeria

En plena época navideña, Trump sorprendió con un ataque «poderoso y mortal» contra integrantes del EI en Nigeria, luego de haber advertido por varias semanas que las autoridades locales habían fallado en impedir la persecución de la población cristiana del país por parte de «terroristas islámicos».

Los ataques tuvieron lugar en el estado noroccidental de Sokoto.

No se compartieron datos sobre la magnitud de los daños causados.

La ofensiva se llevó a cabo con el visto bueno del Gobierno de Nigeria, que colabora con sus socios internacionales en materia de seguridad para «hacer frente a la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento».

Hegseth prometió que «habrá más» bombardeos contra el Estado Islámico.

Posteriormente, el mandatario estadounidense calificó la ofensiva como un «regalo de Navidad». «Iban a hacerlo antes», afirmó, «y yo dije: ‘no, hagamos un regalo de Navidad’… Ellos no esperaban que eso llegara, pero los golpeamos fuerte. Cada campamento quedó diezmado».

Mientras Trump insistía en su narrativa de una supuesta matanza de cristianos, el Gobierno de Nigeria ha afirmado que el ataque tenía únicamente fines antiterroristas.

Venezuela bajo asedio

Uno de los casos que más han llamado la atención ha sido la presencia de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe y los posteriores ataques a presuntas narcolanchas.

En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir al tráfico de drogas.

Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington experimentó un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico dio paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de «robo» y piratería».

La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.

Representan «la recolonización de Venezuela»

Este martes, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró una reunión de emergencia, tras la petición de Venezuela, que ha denunciado la escalada de agresiones de EE.UU. en su contra.

El representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que las acciones de EE.UU. representan «la recolonización de Venezuela, la reconquista de todo el continente». «Estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una moral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar», precisó.

La posición venezolana fue respaldada abiertamente por Rusia, cuyo representante permanente ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que Moscú tiene «todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual: se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos».

Además, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba manifestaron su apoyo a Caracas.