Luto en Hollywood por muerte de Robert Redford

El icónico actor y director estadounidense renunció a su estatus de actor principal de Hollywood para defender causas que le apasionaban y en esa pasión por el arte cinematográfico creó en 1980 el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el cine y el teatro independientes

Agencia Prensa Latina

16 septiembre, 2025 - 9:42am

Robert Redford falleció a los a los 89 años.

El icónico actor y director estadounidense ganador del Oscar Robert Redford falleció este martes a los a los 89 años y Hollywood está de luto.

Conocido por sus protagónicos en Butch Cassidy and the Sundance Kid y All the President’s Men, Redford también dirigió películas premiadas como Ordinary People (Oscar en 1980 como Mejor director) y A River Runs Through It.

Redford (Santa Mónica, California, 18 de agosto de 1936-16 de septiembre de 2025) también fue un ambientalista dedicado. En 1961 decidió mudarse a las montañas de Utah y lideró los esfuerzos para preservar el paisaje natural del estado y el oeste americano.

Además, renunció a su estatus de actor principal de Hollywood para defender causas que le apasionaban y en esa pasión por el arte cinematográfico creó en 1980 el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el cine y el teatro independientes.

Es conocido por su Festival de Cine de Sundance, convertido en la fiesta del celuloide independiente más importante del mundo y se celebra todos los eneros desde 1983 en Park City, Utah.

El nombre de la escuela y el festival viene de la película que protagonizó en 1969 con Paul Newman: Dos hombres y un destino, en la que él se llamaba The Sundance Kid.

En 2001 recibió el Oscar Honorifico a la Trayectoria Profesional. También ganó Globos de Oro y los BAFTA.

A su extensa y apreciada carrera, hay que sumar su condición de sex symbol y seductor para varias generaciones, título que compartió con su colega y amigo Newman.

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

