Moscú responde a las filtraciones sobre un posible plan de paz para Ucrania

Medios indicaron que el borrador está compuesto de 28 puntos que prevén, entre otras cosas, el reconocimiento de Crimea y del Donbass como territorio ruso legítimo

Imagen ilustrativa.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró este jueves que Moscú no tiene nada que añadir en relación al diálogo con Washington sobre la solución del conflicto ucraniano, aparte de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska.

De este modo comentó la información difundida por medios occidentales acerca de la existencia de un nuevo plan de paz para Ucrania que EE.UU. habría elaborado en consultas secretas con Rusia.

“No podemos añadir nada nuevo a lo que ya se dijo en Anchorage; en este caso, no tenemos ninguna novedad”, dijo.

Al mismo tiempo, Peskov señaló que “cualquier momento es bueno” para resolver el conflicto con Ucrania.

La jornada anterior, el vocero también había negado la existencia de cualquier adición a un proceso de paz en Ucrania más allá de los entendimientos alcanzados en la última cumbre Putin-Trump. “En este caso, no tenemos ninguna innovación más allá de lo que llamamos el espíritu de Anchorage”, señaló.

Además, subrayó que “Moscú está abierta a las negociaciones” para encontrar una solución al conflicto en torno a Ucrania.

Filtraciones de un nuevo “plan secreto”

El revuelo sobrevino después de que Axios informara este martes, citando fuentes no identificadas, que la Casa Blanca está trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan que ponga fin al conflicto ucraniano. Según un informante del medio, el borrador estadounidense estaría compuesto de 28 puntos y se inspira en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás promovido por Trump.

Las medidas del plan podrían quedar divididas en cuatro categorías generales: paz, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de EE.UU. con Rusia y Ucrania.

Por otra parte, la persona familiarizada con el asunto indicó a Axios que el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, está liderando la redacción del plan y que lo ha discutido ampliamente con el enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev.

Filtraciones aportadas por otros medios indican que entre los puntos del plan figuran el reconocimiento de Crimea y del Donbass como territorio ruso legítimo, la renuncia de Kiev a varias categorías clave de armamento, y garantías de que Ucrania cederá a Rusia toda la región del Donbass, otorgará a la lengua rusa el estatus de idioma estatal y reconocerá formalmente a la hoy perseguida Iglesia ortodoxa ucraniana canónica (UPTs).

Además, no se permitirá la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras en el territorio ucraniano y EE.UU. reducirá su asistencia militar al país. Además, The Wall Street Journal indicó, citando a funcionarios estadounidenses, que Ucrania tendría que renunciar, al menos durante varios años, a su adhesión a la OTAN.