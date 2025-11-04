Muere el exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, a los 84 años

El «número dos» de la Administración de George W. Bush ha fallecido debido a complicaciones derivadas de una neumonía y de una enfermedad cardiovascular

Foto: Europa Press

El exvicepresidente de Estados Unidos Richard B. Cheney, más conocido comoDick Cheney, ha fallecido a los 84 años de edad, debido a «complicaciones» derivadas de una neumonía y de una enfermedad cardiovascular, según un comunicado difundido este martes por su familia.

Su vida estuvo marcada por varios problemas de salud, en particular cardiacos. Su primer infarto lo sufrió antes incluso de cumplir los 40 años y en 2012 se sometió a un trasplante de corazón que le llevó a pasar a un segundo plano político.

Cheney, «número dos» de la Administración de George W. Bush, falleció este lunes por la noche. Su familia ha querido recordarlo como «un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país y a vivir vidas de valentía, honor, amor, amabilidad y pesca».

«Estamos agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país», reza el comunicado recogido por los medios estadounidenses, que dedica unos mensajes de reconocimiento a quien fue su esposa durante más de seis décadas, Lynne, y también a sus dos hijas.

Cheney ostentó también la cartera de Defensa en Estados Unidos y se convirtió durante una época en uno de los pilares del Partido Republicano, pero en las elecciones de 2024 confesó que no votaría por el magnate Donald Trump sino por la demócrata Kamala Harris.

Desmarque de Trump y el Partido Republicano

El exvicepresidente, figura dominante en la política de Washington y representante de la política de “halcones” republicanos, fue distanciándose del rumbo del Partido Republicano, particularmente por sus críticas al presidente Donald Trump, a quien calificó de “cobarde” y “la mayor amenaza que ha conocido la república”.

En el comunicado de la familia anunciando su fallecimiento han recordado su época como secretario de Defensa con George H. W. Bush, cuando dirigió la intervención militar estadounidense en el Golfo Pérsico en 1991 y, en su etapa posterior como vicepresidente de Bush hijo se desempeñó como uno de los principales artífices de la “guerra contra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

«Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de EEUU», enumera la nota difundida por su familia.