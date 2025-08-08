NBC News revela: En tensa llamada, Trump le gritó a Netanyahu por negar la hambruna en Gaza

El presidente de EE.UU., Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una reunión anterior. (Foto: Andrew Harnik / Gettyimages.ru)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría gritado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica a finales de julio, luego de que este negara la existencia de una hambruna en la Franja de Gaza, según un informe de NBC News publicado este viernes, citando fuentes cercanas al asunto.

La discusión se desató después de que Netanyahu declarara públicamente que “no hay hambruna en Gaza”, a lo que Trump respondió que había visto imágenes de niños palestinos que “parecen muy hambrientos” y que allí existe “una hambruna real”, asegurando que “eso no se puede fingir”.

Ante estas declaraciones, el mandatario israelí solicitó una llamada con Trump, en la que insistió en que la crisis alimentaria en Gaza era un “invento de Hamás”.

Sin embargo, el presidente estadounidense lo interrumpió y comenzó a gritar, afirmando que no aceptaba esa explicación y que sus asesores le habían mostrado pruebas de que los niños en Gaza “se están muriendo de hambre”, según las fuentes.

Un exfuncionario estadounidense familiarizado con la conversación la describió como “un diálogo directo, mayormente unidireccional”, en el que Trump fue quien dominó la conversación, centrada en el estado de la ayuda humanitaria en el territorio palestino.

(Con información de Cubadebate y agencias)