Novedoso método de siembra para la papa ecológica en Sancti Spíritus (+fotos)

En la Unidad Cultivo Tapado La Quinta se cultiva el grelo que aportará los bulbos del tubérculo y permitirá al país sustituir importaciones

Unas 50 000 plantas nacidas a partir del grelo de papa, crecen en La Quinta, como parte de un programa que por vez primera se aplica en este territorio. (Fotos: Rosa Blanco/Escambray)

Obtener bulbos de papa ecológica a partir del cultivo del grelo constituye un reto para los trabajadores de la Unidad La Quinta, perteneciente a la Granja Urbana de Sancti Spíritus. Este es un novedoso método que posibilitará sustituir importaciones al país y, a su vez, impulsará la siembra del tubérculo a campo abierto.

Se trata de desarrollar posturas en las llamadas casas de cultivo tapado y aportar el bulbo obtenido a cuatro productores del sector privado, tres del municipio cabecera y uno de Cabaiguán, que con anterioridad se sumaron a esta tarea y entregaron el grelo a dicha unidad.

En declaraciones a Escambray Enrique Ferrán Reinoso, administrador de La Quinta, explicó que actualmente se destinan nueve casas de cultivo al desarrollo de esta novedosa experiencia y, una vez que se obtengan los bulbos, se emplearán en la siembra de la papa ecológica durante el 2026.

El grelo es un retoño que brota de la papa y los productores se lo quitan antes de realizar la siembra, luego lo entregan por cantidades a la citada unidad, donde existen todas las posibilidades para su crecimiento y, transcurridos unos 70 días, ya se puede obtener el bulbo.

“En nuestras casas de cultivo crecen saludable unas 50 000 plantas tras el cultivo del grelo, un sistema que por vez primera se aplica en este territorio, pero contamos con las condiciones ideales, desde el clima fresco, hasta los tratamientos biológicos adecuados, además de la aplicación del fertirriego, que se combina con humus de lombriz y otros componentes”, aclara Ferrán.

Otra variante de cultivo para la obtención del bulbo de papa ecológica se pondrá en práctica en dos de las instalaciones de esa unidad. “Ya estamos preparando los canteros para, en lugar del grelo, sembrar posturas de papa procedentes de la provincia de Villa Clara. Después las mismas alcanzarán el desarrollo necesario y en unos 60 días puede extraérseles el bulbo para su posterior seguimiento productivo”, explica el administrador.

Desde hace muchos años La Quinta se dedica a la producción de hortalizas y vegetales.

Desde hace muchos años La Quinta se dedica a la producción de hortalizas y vegetales bajo el método de cultivo protegido y semiprotegido, producciones que por lo general se venden al sistema del Turismo y la población, pero por más de nueve meses estuvo paralizada debido a situaciones asociadas a un transformador eléctrico.

Según el propio administrador, esta situación ya quedó resuelta y se pudo reanudar la siembra de tomate, col, lechuga, acelga y cilantro isleño, entre otros productos, algunos de los cuales comenzarán a cosecharse durante los días finales del año.