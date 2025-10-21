Nuevo grupo de estudiantes cubanos en Rusia

Los educandos cursarán especialidades que se corresponden con prioridades del Programa de Desarrollo Económico y Social del Partido y la Revolución hasta el 2030

El grupo forma parte del fortalecimiento del Plan de las 100 becas previstas para el actual curso escolar 2025-2026. (Foto: PL)

Un nuevo grupo de 13 jóvenes cubanos que realizarán sus estudios en prestigiosas instituciones de la educación superior de la Federación de Rusia, arribó este martes a Moscú, según conoció Prensa Latina.

Este es el segundo grupo que llega Moscú, con el cual ya suman 24 los educandos de la nación caribeña que se encuentran en suelo ruso como parte del fortalecimiento del Plan de las 100 becas previstas para el actual curso escolar 2025-2026.

El citado plan está integrado en los acuerdos entre los gobiernos de la República de Cuba y la Federación de Rusia, y los estudiantes cursarán especialidades que se corresponden con prioridades del Programa de Desarrollo Económico y Social del Partido y la Revolución hasta el 2030, en sectores estratégicos como energía, petróleo, transporte ferroviario, medio ambiente, turismo y agricultura.

El Consejero de Educación y Ciencia de la misión diplomática de Cuba en Moscú, Alberto Turro, manifestó que los estudiantes están vinculados a organismos de la administración central del Estado como son los ministerios de Energía y Minas, Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente, Turismo, e Industrias.

Igualmente agradeció al gobierno de la Federación de Rusia, al Ministerio de Educación Superior y Ciencia, a la Institución Operadora del Programa “Interabrazavanie”, y a las Universidades e Instituciones de Ciencia de Rusia por la acogida y su dedicación en la formación integral de los jóvenes cubanos.