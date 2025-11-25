Nuevos Primeros Secretarios en los Comités Municipales del Partido en Jatibonico y Sancti Spíritus

Osmundo Martínez Montes de Oca sustituye a Isbel Reina Abreu, liberado por renovación en la cabecera provincial, mientras Fidel Triana González asume en predios jatiboniquenses

A propuesta del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, el Pleno del Comité Municipal en Sancti Spíritus acordó liberar por renovación a Isbel Reina Abreu quien hasta ahora ocupaba la responsabilidad de Primer Secretario. En su lugar se traslada a Osmundo Martínez Montes de Oca, quien se desempañaba como Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en Jatibonico.

Martínez Montes de Oca, doctor en Medicina Veterinaria, ocupó varias responsabilidades desde el año 2011 en el Comité Municipal del Partido en Yaguajay, hasta su promoción en el 2019 como funcionario en el aparato auxiliar del Comité Provincial y desde diciembre del 2024 como Primer Secretario del Partido en el municipio Jatibonico.

Al mismo tiempo, el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del PCC en Jatibonico, aprobó la promoción al cargo de Primer Secretario de la organización en ese territorio a Fidel Alejandro Triana González, quien se desempeñaba como Miembro del Buró para atender la esfera social y de los servicios desde julio del 2022.

Triana González es licenciado en Educación, profesor general integral, donde transitó por varias responsabilidades como profesor, director y metodólogo con resultados satisfactorios. También cursó la Especialidad en Dirección Política en la Universidad del PCC Ñico López.

En ambos plenos se reconoció la labor desempeñada por los compañeros.