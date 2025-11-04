Ómnibus Nacionales anuncia reanudación progresiva de rutas interprovinciales

La empresa exhorta a los viajeros a mantenerse informados sobre los horarios y trayectos actualizados. ( Foto: ACN)

En medio del proceso de recuperación tras el paso del huracán Melissa, la empresa Ómnibus Nacionales anunció hoy la reanudación progresiva de sus servicios interprovinciales, con ajustes en los recorridos para garantizar la conectividad entre territorios y sortear las zonas aún comprometidas por las afectaciones meteorológicas.



A partir de las 23:50 horas de este martes 4 de noviembre se restablecerán las frecuencias habituales desde Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma y Baracoa, con rutas adaptadas que priorizan la seguridad vial y la continuidad del transporte público, informó a la Agencia Cubana de Noticias Yumara Lahitt Bigñotte Silva, directora de la Unidad Empresarial de Base Viajeros en Santiago de Cuba.



Desde Guantánamo, los ómnibus hacia La Habana transitarán por la autopista Santiago, la Carretera Central hasta Bayamo, y luego por Holguín y Las Tunas, dijo, mientras que en sentido inverso, el trayecto oficial se mantendrá hasta Las Tunas, retomando el desvío por Holguín y Bayamo.



La ruta Guantánamo–Baracoa–Guantánamo, conserva su recorrido habitual, en tanto en Granma, todas las salidas se realizarán desde la cabecera provincial, Bayamo, precisó.



Bigñotte Silva refirió que Santiago de Cuba restablece sus servicios hacia múltiples destinos nacionales, entre ellos La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas, San José, Santa Clara, Artemisa, Sancti Spíritus, Camagüey y Ciego de Ávila; las rutas hacia Guantánamo, Baracoa, Bayamo y Holguín se mantienen sin modificaciones.



Sin embargo, señaló, permanecen suspendidas temporalmente las rutas Santiago–Moa, Santiago–Pilón y Santiago–Manzanillo, hasta que se garantice plenamente la seguridad en los tramos afectados.



En el caso de Baracoa, los viajes hacia La Habana se reanudarán a partir del 9 de noviembre a las 23:50 horas, siguiendo el mismo esquema de desvío por autopista Santiago, Carretera Central, Bayamo, Holguín y Las Tunas; el retorno desde La Habana mantendrá el recorrido oficial hasta Las Tunas, incorporando luego el trayecto por Holguín y Bayamo.



Esta reorganización de las rutas responde al compromiso de mantener el servicio a la población en condiciones seguras, tras los daños provocados por el huracán Melissa en varias vías del oriente cubano.

La empresa exhorta a los viajeros a mantenerse informados sobre los horarios y trayectos actualizados, y ratifica su voluntad de acompañar al pueblo en esta etapa de recuperación.