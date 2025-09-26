Onda tropical afectará el este de Cuba con lluvias y vientos

El Centro Nacional de Huracanes alerta sobre la probabilidad de formación de una depresión como consecuencia de este fenómeno

Una onda tropical ubicada cerca de la isla La Española provocará hoy fuertes lluvias y ráfagas de viento en República Dominicana, Haití y las Islas Turcas y Caicos, que se extienden a Bahamas y el este de Cuba.

El Centro Nacional de Huracanes en su reporte sobre el sistema AL94 alerta sobre la probabilidad de formación del 80 por ciento en las próximas 48 horas de una depresión como consecuencia de este fenómeno.

Las lluvias y tormentas eléctricas continúan mostrando signos de organización en asociación con una onda tropical ubicada cerca de La Española y las Islas Turcas y Caicos y se espera la formación de un área de baja presión a lo largo de la onda hoy cuando se mueva cerca del sureste de Bahamas, precisa el reporte.

Mientras, el huracán Humberto, ubicado a 750 kilómetros al noreste de las Islas Sotavento, presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

El tercer huracán de la actual temporada ciclónica tendrá un movimiento de oeste a noroeste durante los próximos dos días, precisa la institución científica.