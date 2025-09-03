Oriente de Cuba dispondrá de prensa a color para fines del presente año (+fotos)

El Poligráfico de Holguín se encuentra en la tercera etapa del proceso inversionista en el país, precedido por los de La Habana y Villa Clara

La obra civil está aproximadamente al 50 por ciento de ejecución. (Fotos: ACN)

La instalación de una moderna tecnología en el Poligráfico de Holguín General José Miró Argenter permitirá la impresión a color de la prensa nacional para el oriente cubano antes de finalizar el año, como parte de un proceso de transformación tecnológica en esta industria.

Carlos González Mulet, director de la entidad, confirmó a la ACN que la tirada a color de la prensa se prevé para el mes de diciembre y que el poligráfico del territorio oriental se encuentra en la tercera etapa del proceso inversionista en el país, precedido por los de La Habana y Villa Clara.

El directivo destacó que la obra civil está aproximadamente al 50 por ciento de ejecución y que, para acometer la modernización, no se ha detenido la impresión de los periódicos con la maquinaria tradicional instalada.

La tecnología del nuevo equipamiento posee competitividad internacional gracias a máquinas especializadas en reproducción plana y otros materiales, las cuales garantizarán producciones de alta calidad en revistas, libros, catálogos y otros artículos, añadió.

Bajo el nombre comercial SoyGraf, la Unidad Empresarial de Base Gráficas de Holguín pertenece a la Empresa de Periódicos y su reconversión industrial permitirá ampliar encadenamientos productivos con los nuevos actores económicos.

Este proyecto forma parte de un programa nacional, resultado de negociaciones entre Cuba y la República Popular China, con el objetivo de crear capacidades destinadas a una impresión gráfica competitiva que ofrezca mayor calidad en los productos.