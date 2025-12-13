Palomas mensajeras de criadores de toda Cuba compiten en Sancti Spíritus (+fotos)

Este evento es un medidor del progreso de la colombofilia en la Isla. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

Las novedades en el cuidado y adiestramiento de palomas hasta convertirlas en mensajeras ocupan espacio a criadores de toda Cuba y a un público ávido de conocimiento sobre esta actividad, presentes en la 34 Exposición Nacional de la Federación Colombófila Cubana (FCC) que tiene lugar en escenarios del hotel Rancho Hatuey y otros sitios de Sancti Spíritus.

Héctor Ávalo Llufrio, presidente de la FCC, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que el evento es un medidor del progreso de la colombofilia en la Isla, donde a pesar de las limitaciones materiales existentes, se crece en el número de afiliados y de aves, hay una mejor cultura para su crianza y entrenamiento y se fortalece el intercambio entre la membresía.

Agregó que esta expo tiene dos momentos esenciales: el juzgamiento de las palomas mensajeras para seleccionar los mejores ejemplares del país y un derby de animales jóvenes, en una competencia en la que volarán unos 500 kilómetros, desde Baracoa hasta la zona de Santa Cruz, en la capital espirituana.

Ávalo Llufrio agregó que estas actividades revelan una información precisa de cómo se mueve la colombofilia en la nación, facilita precisar mejor las acciones para el desarrollo de la actividad, sobre todo en lo referido a la capacitación de los criadores con las novedades en temas como genética, reproducción, alimentación y manejo.

Tenemos especialistas en Medicina Veterinaria en la mayoría de las delegaciones provinciales de la federación, crecemos en la instrucción de jueces y fortalecemos el intercambio con expertos para que todos tengan a mano las herramientas imprescindibles para lograr animales saludables, fuertes y competitivos en cualquier lugar, aseveró.

El presidente de la FCC resaltó que la colombofilia cubana goza de muy buena salud; ya rondamos los ocho mil afiliados a la organización, dijo, y nuestras palomas mensajeras escriben hazañas como vuelos de más de mil 200 kilómetros entre Portugal e Islas Canarias.

Y otra de las cosas que nos enorgullece es que, a nivel territorial, estas aves desempeñan un rol vital en la comunicación en situaciones extremas, en contingencias, en la defensa y en actividades como procesos electorales, por solo citar algunos ejemplos, puntualizó.