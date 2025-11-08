Paralizada termoeléctrica Antonio Guiteras para mantenimiento ligero

Las labores están previstas para cuatro días, pero el tiempo fuera de la generación base del país se sabrá con mayor exactitud después de las inspecciones pertinentes

La Termoeléctrica Antonio Guiteras fue fundada en marzo de 1988. (Foto: Archivo)

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, el mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, salió este sábado a las 2:30 de la madrugada del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) para acometer un mantenimiento ligero, que debe extenderse por un período de alrededor de cuatro días.

Rubén Campos Olmo, director general de la industria, precisó que entre las actividades fundamentales a realizar en la parada sobresalen la solución de fallos en tubos del recalentador de alta temperatura (RAT), causa fundamental del sobreconsumo de agua en la unidad con más de 35 años de explotación.

Además, las más de 500 acciones correctivas comprenden la limpieza del condensador y el lavado de los calentadores de aire regenerativo (CAR), así como también la reparación y recambio de unas 40 válvulas y la intervención en los sistemas automático y eléctrico, precisó Campos Olmo.

El directivo destacó la presencia de casi un centenar de trabajadores de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), provenientes de varias provincias, y especialmente de quienes arribaron procedentes del oriente del país de otras industrias como Felton y Renté.

Desde el perfil institucional de la CTE Guiteras, en la red social Facebook, se subrayó que se encuentran documentados y aprobados todos los volúmenes de actividades a ejecutar, en correspondencia con los procedimientos de cada tarea, además de los puntos de inspección para asegurar la calidad de los trabajos.

Si todo transcurre como esperamos debemos regresar al SEN el venidero miércoles, precisó el ingeniero, quien, no obstante, apuntó que el tiempo fuera de la generación base del país se sabrá con mayor exactitud después de las inspecciones pertinentes, luego de las primeras 24 horas del mantenimiento.

La Termoeléctrica Guiteras, fundada en marzo de 1988 por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución, destaca por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.