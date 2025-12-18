Parlamento cubano define movimientos de cuadros

Tanto los escaños de presidente del Tribunal Supremo Popular, y secretario del Parlamento y Consejo de Estado fueron electos mediante el voto secreto de los diputados

Oscar Silvera Martínez, resultó electo presidente del Tribunal Supremo Popular. (Foto: ACN)

Oscar Silvera Martínez, quien ocupaba el cargo de ministro cubano de Justicia, resultó electo este jueves presidente del Tribunal Supremo Popular, debido a la liberación por proceso de renovación natural de Rubén Remigio Ferro, a quien reconocieron sus 27 años de trabajo al frente del órgano.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, anunció este jueves propuestas de movimientos de cuadros en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), en su X Legislatura.

Como ministra de Justicia se aprobó, por votación a mano alzada, a Rosabel Gamón Verde, quien se desempeñaba hasta este momento como vicetitular primera de ese organismo.

Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, informó que se recibió la renuncia de los diputados Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea y del Consejo de Estado; Ulises Guilarte de Nacimiento, ex secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y de Ricardo Rodríguez González, expresidente de la Federación Estudiantil Universitario (FEU).

Los diputados aprobaron a José Luis Toledo Santander como secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, a Litza Elena González Desdín, actual presidenta de la FEU, como nueva integrante de ese órgano.

