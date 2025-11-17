Parrandas de Guayos: con elevado peligro para la vida dos víctimas de explosiones ocurridas en esos festejos

Durante las parrandas de Guayos este fin de semana se reportaron dos accidentes.

De las nueve personas lesionadas que sumaron las dos explosiones ocurridas durante la celebración este último fin de semana en las parrandas de Guayos, un paciente se encuentra reportado en estado crítico extremo y otro en situación crítica; ambos con elevado peligro para la vida, señalaron fuentes especializadas.

En el caso de las seis víctimas de la explosión registrada en las primeras horas del sábado, de los cinco pacientes ingresados en la Sala de Caumatología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, uno se encuentra reportado de crítico extremo, otro de crítico y tres de grave, detalló la doctora Tatiana Hernández González, especialista de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología.

El segundo accidente, acaecido el domingo, también asociado al manejo de fuegos artificiales, dejó tres lesionados que fueron recibidos alrededor de las ocho de la mañana del mismo día en el referido centro asistencial. «De ellos, dos egresaron de la Sala de Observación y un tercero se encuentra grave en régimen de terapia intensiva», añadió Hernández González.

«Hasta el momento todos los insumos y medicamentos para la atención a las víctimas de ambos accidentes están garantizadas», apuntó la doctora Tamara Hernández.