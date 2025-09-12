Partidos Comunistas de Francia y Cuba firman acuerdo de cooperación (+fotos)

El acuerdo recoge acciones que van desde el envío de delegaciones entre las partes para abordar temas de comunicación, funcionamiento, económicos e ideológicos hasta el refuerzo de la cooperación en la formación política y en la batalla en las redes sociales

Agencia Prensa Latina

12 septiembre, 2025 - 8:47am

La firma refleja el compromiso del PCF y el PCC con la promoción de encuentros de organizaciones de masa y sociales. (Fotos: PL)

Los Partidos Comunistas de Francia (PCF) y Cuba (PCC) estrecharon hoy sus vínculos con un acuerdo de colaboración firmado en el contexto del inicio de la edición 90 del festival político-cultural la Fête de l’Humanité.

La firma la encabezaron el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel, y el jefe de la delegación del Comité Central del PCC en el evento, Juan Miguel García, acompañados por personalidades como el embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, y el dirigente comunista André Chassaigne, ex diputado y otrora presidente del Grupo de Amistad entre los dos países en la Asamblea Nacional.

Las partes coincidieron en calificar de histórico el documento suscrito y en considerar que marca una nueva etapa en los intercambios, la cooperación y la amistad entre las organizaciones.

El acuerdo recoge acciones que van desde el envío de delegaciones entre las partes para abordar temas de comunicación, funcionamiento, económicos e ideológicos hasta el refuerzo de la cooperación en la formación política y en la batalla en las redes sociales.

Asimismo, refleja el compromiso del PCF y el PCC con la promoción de encuentros de organizaciones de masa y sociales, entre ellas juveniles y sindicales, como una vía de impulso a la solidaridad internacional.

De igual manera, contiene el interés de las partes en la participación en foros, la realización de estudios conjuntos y el intercambio de criterios sobre asuntos políticos, económicos y sociales.

Los comunistas franceses reiteraron su rechazo y condena al bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba desde hace mas de seis décadas.

La organización francesa desarrolla una campaña de solidaridad con la isla, que incluye acciones políticas y el envío de contenedores con artículos de primera necesidad para paliar las consecuencias del cerco económico, comercial y financiero.

Por su parte, el PCC agradeció el respaldo, denunció la agresividad de Washington y subrayó la resistencia del pueblo cubano.

