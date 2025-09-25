Piratas asaltan la valla de los Gallos

Los pineros vencieron este jueves con marcador de siete carreras por cuatro

El pitcheo espirituano no pudo mantener el dominio sobre la ofensiva pinera. (Foto: Oscar Alfonso)

Luego de haberse mostrado dominante en los dos primeros choques, el pitcheo espirituano no pudo contener este jueves el empuje ofensivo de los Piratas de la Isla de la Juventud y abrió el camino para que los pineros consiguieran su segundo triunfo en la presente Serie Nacional de Béisbol.

En condición de visitantes en el estadio José Antonio Huelga, los de La Isla explotaron temprano al zurdo Alex Guerra, quien apenas pudo sacar dos outs y admitió par de anotaciones, que los Gallos pudieron remontar en el segundo capítulo cuando fabricaron tres.

Los bates se mantuvieron tranquilos hasta el sexto, cuando los Piratas pisaron el home en par de ocasiones y los Gallos registraron otra para sellar un empate a cuatro, que fue roto en el denominado capítulo de la suerte, momento en el que los Piratas rubricaron las tres carreras que sellaron el marcador definitivo, las dos primeras remolcadas por cuadrangular de Frank González.

El designado visitante (de 5-2 en el partido) junto con el jardinero izquierdo Hanly Verdecia (de 5-3, con un doble y dos anotadas incluidas) resultaron los más destacados al bate por los triunfadores, mientras Rey Richard Ricardo, con dos sencillos y una remolcada, encabezó el aporte de los yayaberos, que dejaron 10 jugadores en base.

En partido en el que se utilizaron doce lanzadores, Javier Leyva se acreditó el éxito, mientras Yoandi López cargó con el revés.

Luego de este resultado, el duelo marcha favorable a los Gallos dos victorias por una y habrá que esperar hasta el sábado para darle continuidad en la propia valla del Huelga.

Santiago tropieza pero mantiene liderato

Las Avispas de Santiago de Cuba vieron rota este jueves una racha de 10 triunfos consecutivos, pero mantuvieron el liderato de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los Leopardos de Villa Clara se impusieron 4-3, frenando el ímpetu de los santiagueros en el Guillermón Moncada, gracias al aporte de Luis Darío Machado, que conectó de 4-2 con dos impulsadas, y de Yoan Andrés Aguila, quien sumó tres imparables, incluyendo un doble.

El abridor Raidel Alfonso dominó a la poderosa ofensiva oriental con 10 ponches en ocho innings, y Mailon Tomás Alfonso cerró el encuentro salvando el juego.

Por su parte, los Vegueros de Pinar del Río superaron 3-2 a los Cocodrilos en un duelo de diez entradas, dejando a los matanceros con los deseos de escalar a la cima. José Raúl Román se adjudicó la victoria, retirando los últimos nueve outs, mientras Frank Raúl González conectó un decisivo jonrón.

En otros escenarios, Cienfuegos venció 2-1 a Holguín con jonrón de Erisbel Arruebarrena y remolque de Pedro González, mientras Camagüey perdió su triunfo ante Mayabeque por utilizar a un jugador indebido. Lázaro Ponce jonroneó por los Huracanes y Leonel Moas por los camagueyanos. Yordanis Samón conectó tres indiscutibles y superó la marca de 2500 hits en Series Nacionales.

Artemisa consolidó su zona de clasificación al doblegar a Guantánamo dos veces con pizarras de 8-4 y 6-2, destacando Yansué Moré y Daniel López con sus cuadrangulares, y Dayron Díaz con sólido trabajo monticular.

Finalmente, el partido Industriales–Granma se pospuso por problemas eléctricos en la villa del equipo visitante.