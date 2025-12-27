Premian a mejores atletas del año en Sancti Spíritus

El Teatro Principal fue el escenario escogido para rendir homenaje a los deportistas de mejores desempeños

Frederich Cepeda Cruz recibió el que lo ratifica como protagonista del suceso del año. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

En una gala que conectó a la cultura y el deporte en el Teatro Principal, uno de los íconos identitarios de la ciudad yayabera, Sancti Spíritus premió a los mejores atletas, deportes y especialistas del 2025.

La celebración, que contó con la presencia de Elaine Plascencia Afonso, miembro del Buró Provincia del Partido, y Laidalí Santana, directora provincial de Deportes, reconoció a quienes se destacaron en diferentes certámenes nacionales e internacionales.

Acompañados por la mención de los resultados que avalaron cada una de las designaciones, atletas electos o familiares y entrenadores en representación de quienes no pudieron asistieron recibieron los reconocimientos.

Resultaron premiados como los mejores deportistas espirituanos el boxeador Alejandro Claro Fiss, inscrito también entre los 10 más destacados de la isla por su bronce mundial, y la tiradora Lisbeth Hernández Hernández, en las disciplinas individuales, y los voleibolistas Osniel Melgarejo Hernández y Lianet García Anglada, en las colectivas.

También fue premiado el equipo masculino de voleibol como el mejor entre los de su tipo y el tiro con arco entre las disciplinas individuales, el polo acuático recibió el lauro como mejor deporte colectivo.

El saltador de longitud Jorge Alberto Odelín recibió el reconocimiento que lo avala como novato del año y el pelotero Frederich Cepeda Cruz recibió el que lo ratifica como protagonista del suceso del año.

Fueron agasados los 10 más destacados del año: el boxeador Jorge Cuellar Terry, el martillista Ronald Anthony Mencía Zayas, el taewondoca Brayan Jesús Cantero Benítez, el gimnasta Diorges Escobar Olmo, el ciclista Ricardo Delgado González, la softbolista Anamalia González Arboláez, Lietys Arcia Martínez, de béisbol 5, el futbolista Samuel Rodríguez y los peloteros Frederich Cepeda Cruz y Yanquiel Mauris.

Reconocimiento especial recibió el deporte para personas en situación discapacidad en la provincia por su segundo lugar en los Juegos Escolares Nacionales y la cosecha de cerca de 40 medallas, además de la participación de varios atletas en torneos foráneos de nivel.

Los juveniles también tuvieron su agasajo, con destaque para los dos mejores: la arquera Alejandra Morera Pérez, la más destaca del año en Sancti Spíritus y Cuba y Diosber Hernández Montellier, ganador de la medalla de oro en el salto alto en los Panamericanos Junior de Asunción.

Los 10 mejores de esta categoría fueron: Giorvis Domínguez Soto (atletismo), Brayan Valle García (voleibol) Abrham Pérez González, (tiro con arco), Carlos Herrera Acosta (tiro deportivo), Eyseli Rodríguez Urquiza (ciclismo) y los peloteros Jockey Ray Jiménez Parranda, Frederich Cepeda Echemendía, Leandro Pérez Jarrín, Jesús López Arrechea y Leandro Forteza García.

En el deporte para personas con condición de discapacidad Yadira Lázara Ramos Ramírez, con su medalla de bronce en el parajudo de la Paralimpíada de Japón, recibió el reconocimiento como la más destacada entre todos. En las diferentes asociaciones fueron reconocidos como los más sobresalientes Alay Calderón Bernal (ANCI), Gustavo Martínez Hernández (ANSOC), Cristian Suárez Hernández (ACLIFIM) y Dianelys Aguilar Guerra (ACPDI).

Yurislando Romero Hernández, de taekwondo, recibió el diploma que lo acredita como el mejor árbitro internacional y Yamil Herrera Duarte, de voleibol, el mejor árbitro nacional, David Pérez Castillo, de béisbol, el entrenador de alto rendimiento más destacado, Antonio Díaz Chinea, de tiro con arco, el de base, Ricardo de Jesús Sardiña Martínez, el mejor profesor de Educación Física, y Jorge Enrique Meneses, el activista.