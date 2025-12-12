Presentan convocatoria de apoyo financiero para actores económicos

El periodo de postulación estará abierto del 5 al 29 de enero de 2026 y las iniciativas recibidas serán evaluadas por un comité nacional integrado por un número impar de expertos

Foto: PNUD Cuba

Con el objetivo de ampliar las capacidades del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), mediante el apoyo a iniciativas innovadoras de toda Cuba que contribuyan a la transformación digital, fue presentada una convocatoria de apoyo financiero para nuevos actores económicos.

Dirigida a mipymes estatales y privadas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local, aspira a estimular nuevas soluciones tecnológicas con potencial de impacto a nivel local y capacidad de escalar hacia otros sectores económicos.

Durante la feria expositiva de TICs asociadas al desarrollo local en Pinar del Río «TecnoPinar 2025», Hana Hudak, oficial de cooperación de la Unión Europea en la Isla, explicó que esta iniciativa facilitará el acceso a financiamiento al sector privado, hasta 20 mil dólares por iniciativa para la adquisición de equipamiento y recursos materiales.

El proyecto «Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovadora y sostenible» es financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas.

Hudak refirió que deben ser iniciativas económicamente viables, replicables y escalables a nivel nacional.

Hervé Alonclé, jefe de cooperación de la Agencia Francesa de Desarrollo, significó que esta, la cuarta convocatoria del proyecto, busca una transición digital soberana, inclusiva e innovadora; y deviene modo de consolidar el compromiso con el impulso al desarrollo sostenible en la mayor de las Antillas.

Las propuestas deberán demostrar el uso de tecnologías de vanguardia, solidez técnica, sostenibilidad y capacidad evolutiva, así como su viabilidad para insertarse en el mercado internacional, refiere la convocatoria.

Además, deberán estar alineadas con los ejes de economía digital, innovación y contenidos digitales de la política para la transformación digital, Agenda Digital Cubana y Estrategia de Inteligencia Artificial.

El periodo de postulación estará abierto del 5 al 29 de enero de 2026 y las iniciativas recibidas serán evaluadas por un comité nacional integrado por un número impar de expertos.

Desde el lanzamiento de la convocatoria hasta su cierre las unidades de apoyo vinculadas a las Direcciones de Desarrollo Territorial ofrecerán asesoría gratuita a las personas postulantes.

Convocada por el Gobierno de la provincia, de conjunto con la representación de la Unión de Informáticos de Cuba, TecnoPinar 2025 apuesta, entre otras premisas, por la identificación de nuevas oportunidades de negocios, asociaciones, articulación de actores y la concertación de acuerdos; y el intercambio de experiencias de buenas prácticas en torno a las TICs.