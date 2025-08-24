Presentan en India biografía sobre líder histórico de Cuba Fidel Catro en idioma odia

El libro en idioma odia, lengua indoaria clásica hablada en ese territorio, fue escrito por Bijay Kumar Padhihari, presidente de la Sociedad India para la Cooperación Cultural y la Amistad (Iscuf)

En la actividad se rindió tributo a Fidel Castro y reafirmó la solidaridad con Cuba. (Foto: @JuanCarlosMars3)

Una biografía sobre el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1916-2016), fue presentada en Cuttack, estado indio de Odisha, con la participación del embajador Juan Marsán, destacan fuentes diplomáticas.

El libro en idioma odia, lengua indoaria clásica hablada en ese territorio, fue escrito por Bijay Kumar Padhihari, presidente de la Sociedad India para la Cooperación Cultural y la Amistad (Iscuf).

En la actividad, la primera de la campaña 100AñosConFidel como parte de la celebración del centenario del natalicio del líder histórico cubano que culminará el 13 de agosto de 2026, se rindió tributo a Fidel Castro y reafirmó la solidaridad con la nación caribeña, de acuerdo con la misión cubana aquí.

En Cuttack, estado Odisha, participamos en el lanzamiento del libro biográfico de #100AñosConFidel escrito por el amigo Bijay Kumar Padhihari, presidente de ISCUF. En la jornada por el Centenario, se rindió tributo al Comandante en Jefe Fidel y reafirmó la solidaridad con #Cuba. pic.twitter.com/1shfmjDR0m — Juan Carlos Marsan (@JuanCarlosMars3) August 24, 2025

Dicha jornada comenzó en la nación surasiática el 13 de agosto último, en el cumpleaños 99 de Fidel, con un acto en Delhi organizado por el Comité de Solidaridad con Cuba de India, en el cual se entregó al embajador Juan Marsán un gran cheque simbólico del dinero recaudado para la compra de medicinas en apoyo a la nación caribeña.

Como parte de la efeméride, durante varios días se efectuaron diversas actividades incluida la Copa de Fútbol Centenario de Fidel Castro, en Delhi con la participación de 32 equipos.

También un acto de solidaridad con Cuba en el estado de Tamil Nadu, donde se anunció un donativo para apoyar el sistema de salud de la isla caribeña y se presentaron tres libros en idioma tamil sobre el líder histórico de la Revolución cubana.