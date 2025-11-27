Presidente de Cuba envía condolencias a China por incendio en Hong Kong (+post)

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel envío el mensaje a través de su cuenta de la red social X

Agencia Prensa Latina

27 noviembre, 2025 - 1:10pm

El incendio hasta ahora dejó un saldo de más de 60 fallecidos. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Dìaz-Canel, expresó este 27 de noviembre sus condolencias al Partido, Gobierno y pueblo de China por el incendio ocurrido en un complejo residencial en Hong Kong.

El mandatario cubano envío el mensaje a través de su cuenta de la red social X, donde plasmó su pesar por el incendio que hasta ahora dejó un saldo de más de 60 fallecidos.

Dìaz-Canel trasladó sus condolencias que también hizo «extensivas a los familiares y allegados de las víctimas».

Con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez envió un mensaje de aliento a las autoridades y pueblo chino.

Según últimos datos de este jueves del Departamento de Servicios de Bomberos el número de fallecidos por el incendio que arrasó un complejo residencial en el distrito de Tai Po, Hong Kong, aumentó a 65 personas, con 70 heridos a lo que se suman cientos de desaparecidos.

RELACIONADO CON:

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025