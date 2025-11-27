Presidente de Cuba envía condolencias a China por incendio en Hong Kong (+post)

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel envío el mensaje a través de su cuenta de la red social X

El incendio hasta ahora dejó un saldo de más de 60 fallecidos. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Dìaz-Canel, expresó este 27 de noviembre sus condolencias al Partido, Gobierno y pueblo de China por el incendio ocurrido en un complejo residencial en Hong Kong.

El mandatario cubano envío el mensaje a través de su cuenta de la red social X, donde plasmó su pesar por el incendio que hasta ahora dejó un saldo de más de 60 fallecidos.

Dìaz-Canel trasladó sus condolencias que también hizo «extensivas a los familiares y allegados de las víctimas».

Expresamos nuestras más sentidas condolencias al Partido, Gobierno y pueblo de #China por el incendio ocurrido en un complejo residencial en #HongKong, las que hacemos extensivas a los familiares y allegados de las víctimas. pic.twitter.com/XMxXMOVmsl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 27, 2025

Con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez envió un mensaje de aliento a las autoridades y pueblo chino.

Según últimos datos de este jueves del Departamento de Servicios de Bomberos el número de fallecidos por el incendio que arrasó un complejo residencial en el distrito de Tai Po, Hong Kong, aumentó a 65 personas, con 70 heridos a lo que se suman cientos de desaparecidos.