Boeing operado por Lufthansa se desplomó de panza en aeropuerto de Alemania (+ post)

El fuselaje cayó bruscamente y la cabina golpeó el suelo. En el momento del incidente, no había pasajeros a bordo del avión.

Cubadebate

4 junio, 2026 - 7:36pm

En el momento del incidente, no había pasajeros a bordo del avión. (Foto: CCTV)

En las redes, se difundieron impactantes imágenes desde el mayor aeropuerto de Alemania: un Boeing 787-9 Dreamliner, operado por Lufthansa, se desplomó repentinamente este jueves en Fráncfort después de que fallara el tren de aterrizaje delantero.

El fuselaje cayó bruscamente y la cabina golpeó el suelo. En el momento del incidente, no había pasajeros a bordo del avión. Varios empleados resultaron heridos.

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