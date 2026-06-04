Boeing operado por Lufthansa se desplomó de panza en aeropuerto de Alemania (+ post)

En las redes, se difundieron impactantes imágenes desde el mayor aeropuerto de Alemania: un Boeing 787-9 Dreamliner, operado por Lufthansa, se desplomó repentinamente este jueves en Fráncfort después de que fallara el tren de aterrizaje delantero.
El fuselaje cayó bruscamente y la cabina golpeó el suelo. En el momento del incidente, no había pasajeros a bordo del avión. Varios empleados resultaron heridos.
✈️❗️Colapsa el tren delantero de un Boeing 787 en Fráncfort— RT Última Hora (@RTultimahora) June 4, 2026
Un Boeing 787-9 Dreamliner operado por Lufthansa sufrió un accidente en el aeropuerto de Fráncfort, Alemania, cuando falló su tren de aterrizaje delantero. pic.twitter.com/AfdvIKKlgg
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