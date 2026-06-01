Felicita Díaz-Canel a los niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia (+post)

Los cuidamos y respetamos como lo que son: un tesoro, escribió el mandatario en la red social X

Agencia Prensa Latina

1 junio, 2026 - 2:40pm

Díaz-Canel se refirió al compromiso del Gobierno cubano de » protegerlos de tanta barbarie que sufre el mundo y que hoy nos acecha» . (Foto: @DiazCanelB)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó este 1 de junio a los niños cubanos en ocasión del Día Internacional de la Infancia.

«Felicitamos a las niñas y niños cubanos en el Día Internacional de la Infancia. Los cuidamos y respetamos como lo que son: un tesoro», escribió el mandatario en la red social X.

«Con gran justeza dijo José Martí que en ellos habita la esperanza, y que ellos son los que saben querer; en esta última definición, el Apóstol estaba hablando de nobleza, de sinceridad, y de una inventiva de cara al mundo que los adultos siempre deberíamos contemplar y hasta imitar», agregó.

Asimismo el presidente se refirió al compromiso del Gobierno cubano de » protegerlos de tanta barbarie que sufre el mundo y que hoy nos acecha» .

«La alegría de cada niño cubano es sagrada, y la seguiremos defendiendo a pesar del bloqueo feroz con que el imperialismo se ensaña», concluyó el presidente.

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