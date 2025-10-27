Presidente de Cuba: Lo más importante es la protección de las vidas humanas (+fotos y post)

El Consejo de Defensa Nacional ampliado, encabezado por su Presidente Miguel Díaz-Canel, compartió información con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de las provincias en Fase de Alarma y Alerta ciclónica

Díaz-Canel reiteró que lo más importante, en el enfrentamiento a este huracán de gran fuerza, es la protección de las vidas humanas. (Fotos: Estudios Revolución)

Ante el inminente impacto del huracán Melissa, este lunes sesionó el Consejo de Defensa Nacional ampliado, encabezado por su Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El encuentro transcurrió a través de videoconferencia con las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey, que ya pasaron a Fase de Alarma; y Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, en fase de Alerta.

El resto de las provincias se encuentra en Fase Informativa y se indicó la activación de los Consejos de Defensa Provinciales en todo el país.

Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología, explicó que en las últimas horas el huracán Melissa, de categoría 5, continuó intensificándose.

En su movimiento lento ganó en fortaleza, y según los modelos de pronósticos está previsto que entre a tierras cubanas por un punto de la región sur oriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, probablemente en la noche del martes y la madrugada del miércoles.

El experto aseguró que es un huracán de gran intensidad, “este es un huracán mucho más fuerte que los demás que en los últimos años azotaron la zona oriental, como Dennis, Sandy o Matthew”.

El general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, explicó cómo se implementan en los territorios orientales las medidas de evacuación de miles de personas, ante la amenaza de inundaciones por las lluvias.

Desde Granma, la primera secretaria del comité provincial del Partido, Yudelkis Ortiz Barceló, informó que los embalses de la provincia se encuentran al 57 por ciento, se implementan acciones para garantizar el resguardo de los recursos económicos.

La provincia “se prepara para transitar por el peor escenario”, teniendo como objetivo la protección de las personas y el aseguramiento de los servicios vitales, dijo.

En Santiago de Cuba, la primera secretaria del comité provincial del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, confirmó que más de 119 mil personas están evacuadas, se refirió a la cosecha y acopio de productos agrícolas esenciales; y a cómo se visitan los lugares más críticos.

Vaticinó que la jornada de este lunes será intensa y decisiva en el territorio santiaguero, con el fin de preservar la vida de las personas ante la proximidad del peligroso huracán.

Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en Guantánamo, puntualizó que está garantizada la evacuación de más de 39 500 guantanameros en albergues, y casas de familiares y personas solidarias, partiendo de las experiencias adquiridas en otros fenómenos meteorológicos.

Ofrecieron detallada actualización representante de Organismos de la Administración Central del Estado, sobre energía, agua, alimentos, transporte, turismo, educación, salud y comunicaciones. Brigadas de electricistas y de Etecsa están listas para ir a los lugares afectados.

El secretario de organización del Comité Central, Dr. Roberto Morales Ojeda, informó que desde la estructura partidista se crearon grupos de trabajo, integrados por miembros del Secretariado, jefes de departamentos y otros funcionarios, quienes ya se trasladaron a los territorios.

El mismo insistió también en la importancia de ofrecer información oportuna y sistemática a la población, a través de las diferentes plataformas comunicacionales; así como brindar atención, de manera particular, a los centros habilitados para las personas evacuadas.

El Presidente reiteró que lo más importante, en el enfrentamiento a este huracán de gran fuerza, es la protección de las vidas humanas.

“La Revolución no deja a nadie atrás”, aseguró; y subrayó que en medio de condiciones complejas, en lo económico y lo social, «no se pueden escatimar recursos para proteger a las personas».