Presidente de Rusia recibirá a enviado de EEUU la próxima semana

Vladímir Putin. (Foto: RT)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá la próxima semana al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, confirmó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Será en la primera mitad de la semana. Anunciaremos el día oportunamente», precisó Peskov este viernes en su habitual encuentro con la prensa al ser consultado sobre la fecha del encuentro.

La víspera, Putin declaró que Rusia negociará «de manera sustancial y seria cada uno de los puntos propuestos» del plan de Estados Unidos para un acuerdo en torno a Ucrania.

Según el mandatario, Rusia estará representada en las negociaciones por el asesor presidencial, Vladimir Medinski.

El 23 de noviembre, la delegación estadounidense, integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff; el secretario del Ejército, Daniel Driscoll, y el yerno del presidente, Donald Trump, Jared Kushner, mantuvo un encuentro con la comitiva ucraniana en la ciudad suiza de Ginebra para debatir el plan de paz impulsado por Trump.

Dos días después, el mandatario estadounidense anunció que Witkoff viajaría a Rusia la próxima semana para reunirse con el presidente Putin «con la esperanza de finalizar el plan de paz».

Washington anunció una iniciativa para una solución negociada del conflicto ucraniano, aunque no precisó sus detalles por ahora, ya que el trabajo seguía en curso.

Putin comentó el 21 de noviembre que la propuesta de Trump podría ser la base de una solución política, pero dio a entender que EEUU se abstenía de debatirla con Rusia antes de que Ucrania dé su consentimiento.

El mandatario ruso reiteró la disposición de su país para negociar, si bien matizó que la situación favorable en el frente también le permitía lograr por la fuerza los objetivos de la operación militar.