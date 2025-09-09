Probable tercer mandato de Trump carece de respaldo jurídico

Desde hace algún tiempo el presidente de Estados Unidos y algunos de sus más fieles aliados han insinuado reiteradamente la posibilidad de un tercer mandato a sabiendas de que es imposible

Para no pocos, es demasiado pronto para decidir quién será el sucesor como candidato republicano en 2028. (Foto: PL)

Una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos nominada por Donald Trump, dijo que la Enmienda 22 de la Constitución impide más de dos mandatos, mientras siguen flotando hoy ideas sobre un tercer periodo para el presidente republicano.

La magistrada Amy Coney Barrett, nominada al máximo tribunal de la nación en el primer mandato de Trump (2017-2021), opinó en una entrevista concedida a Fox News que «la Enmienda 22 dice que solo se puede postular a un cargo por dos mandatos».

Cuando a Barrett se le preguntó si creía que «eso es obvio», ella respondió: «Bueno, eso es lo que dice la enmienda, ¿verdad? Después de que Roosevelt cumpliera cuatro mandatos, eso es lo que dice la enmienda».

El expresidente Franklin Delano Roosevelt fue elegido para un tercer mandato en 1940 y falleció en 1945, cuando cumplía su cuarto periodo en el Despacho Oval.

En 1951, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Enmienda 22, que incorporó a la carta magna la tradición de dos mandatos, que se remonta a la época de George Washington.

Sin embargo, los comentarios se mantienen, unas veces como broma, aunque en otras el propio presidente ha mostrado mayor seriedad al respecto e incluso afirmó el mes pasado que «probablemente no» buscaría un tercer mandato y a la vez añadió que «le gustaría postularse».

«Me están pidiendo que me presente. No lo sé, nunca lo he investigado. Y dicen que hay una manera de hacerlo, pero no lo sé», declaró Trump a principios de este año.

Al propio tiempo alega que es demasiado pronto para decidir quién será el sucesor como candidato republicano en 2028. De momento, admite que el vicepresidente JD Vance sería el más probable, pero también sugirió el nombre de su secretario de Estado Marco Rubio.

Según Trump, el exsenador de Florida, quien fue su rival en las primarias por la nominación del Partido Republicano en 2016, podría ser una opción junto con Vance.

Trump terminaría su segundo mandato no consecutivo en enero de 2029 y para entonces tendría 82 años.