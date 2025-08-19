¿Qué aporta al logro de la paz Rusia-Ucrania el encuentro de Trump, Zelenski y líderes europeos?

Este propio lunes, Trump y Putin mantuvieron una “llamada telefónica franca y muy constructiva”, en la que “expresó su apoyo a negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania”

El encuentro con los líderes europeos se realizó seguidamente del de Trump y Zelenski a puerta cerrada. (Foto: PL)

Las reuniones de este lunes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelenski, junto a varios líderes europeos en la Casa Blanca continuaron explorando los caminos de la paz.

En el encuentro, celebrado seguidamente del de Trump y Zelenski a puerta cerrada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la cumbre trilateral propuesta por el mandatario estadounidense con Putin y Zelenski debe tener un cuarto asiento: Europa, que fue marginada en la cita del 15 de agosto en Alaska.

Mientras, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, abogó por el alto el fuego hasta ahora esquivo y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, habló sobre la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania con base en la cláusula de defensa mutua de la OTAN, un tema que estuvo sobre la mesa en la cumbre de Trump y Putin en Alaska.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, apuntó que para «alcanzar la paz» tienen que «hacerlo unidos» y ratificó: «Estamos del lado de Ucrania».

“Es el equipo Europa y el equipo Estados Unidos ayudando a Ucrania”, añadió poco después el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

En un momento, Trump comentó que conocía «hace mucho tiempo (a Putin), siempre he tenido una gran relación con él» y opinó que su homólogo ruso «también quiere encontrar una respuesta. Ya veremos”.

El gobernante republicano publicó luego en redes sociales que “al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar aún por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió en Truth Social. “Después de que se lleve a cabo esa reunión”, sería esa trilateral, subrayó.

“Nuevamente, este fue un muy buen y temprano paso para una guerra que ha estado ocurriendo durante casi cuatro años”, añadió.

Trump especificó que sus conversaciones de este lunes se enfocaron en garantías de seguridad para Ucrania, que “serían proporcionadas por varios países europeos, en coordinación con Estados Unidos”, añadió. “Todos están muy contentos con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania”, concluyó.

De acuerdo con el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, Trump y Putin mantuvieron una “llamada telefónica franca y muy constructiva” que duró unos 40 minutos, en la que “expresó su apoyo a negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania”.

En la cumbre de casi tres horas el pasado viernes, efectuada en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Putin fue firme en sus planteamientos a Trump. Para ponerle fin a la guerra hay que eliminar «todas las raíces y causas principales de ese conflicto» antes de que se pueda alcanzar un acuerdo de paz.

Reiteró que la situación en Ucrania está relacionada con amenazas fundamentales a la seguridad de Rusia e insistió en la necesidad de “considerar todas las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer un equilibrio justo de seguridad en Europa y en el mundo en general».