¿Qué se sabe de Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk?

Foto de frente y de perfil de Tyler Robinson.

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk ocurrido el miércoles, según informó en una conferencia de prensa el gobernador de Utah, Spencer Cox.

«Lo tenemos», dijo Cox, y agregó que el joven permanece en la cárcel del condado de Utah.

La oficina del fiscal del condado acusará el próximo martes a Robinson de homicidio agravado, obstrucción de la justicia y descarga de arma de fuego que causa lesiones personales, según un documento que conoció la cadena CBS, socia de la BBC.

De acuerdo a dos fuentes policiales que hablaron con CBS, el padre de Tyler reconoció a su hijo al ver las imágenes del sospechoso que reveló el FBI el jueves.

El joven se lo confesó y el padre lo trató de convencer de que se entregara a las autoridades. Tyler le respondió que prefería quitarse la vida.

El padre transmitió la confesión de su hijo a un joven pastor amigo de la familia y este llamó al Servicio de Alguaciles de EE.UU., según informaron las dos fuentes a CBS News.

El joven fue arrestado hacia las 22:00 horas del jueves, según informó el FBI.

Cuando los investigadores se encontraron con Robinson en la mañana de este viernes, llevaba la misma ropa con la que fue visto en grabaciones de cámaras de seguridad al llegar a la Universidad del Valle de Utah (UVU), donde ocurrió el asesinato de Kirk dos días antes.

La periodista de la BBC Regan Morris habló este viernes con el comisionado Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, fuera del cordón policial de la UVU.

Respecto a los movimientos de Tyler Robinson entre la universidad y la casa de su familia en el sur de Utah, Mason dijo que están redactando y ejecutando órdenes de registro para «armar el rompecabezas».

Mason, quien fue nombrado en junio, no dio detalles de dónde planean realizar el registro, pero dijo que probablemente conoceremos los resultados el martes, cuando la Fiscalía del condado de Utah ofrecerá una conferencia de prensa sobre los cargos previstos.

«Ahora que lo tenemos bajo custodia, la investigación no se detiene», subrayó.

El gobernador de Utah afirmó que, según un familiar que habló con los investigadores, Tyler Robinson se volvió más político en los últimos años.

El familiar relató que Robinson mencionó durante una cena que Charlie Kirk iba a visitar la Universidad del Valle de Utah (UVU) y explicó por qué no le agradaba el activista.

Según el mismo familiar, Tyler tenía un Dodge Challenger gris, que es el modelo de auto en el que se vio llegar a la UVU al sospechoso en las grabaciones de cámaras de seguridad.

De acuerdo con el gobernador Cox, se sabe que Robinson condujo desde el campus, donde estaba estacionado su auto, hasta Washington, en el sur de Utah, donde vivía con su familia desde hace un tiempo.

Los investigadores también lograron identificar al compañero de cuarto de Robinson, que les mostró mensajes que supuestamente envió el sospechoso a través de la aplicación de mensajería Discord.

En los mensajes, un usuario de nombre Tyler decía que tenía que recoger un rifle en un punto de entrega y dejarlo en un arbusto.

En mensajes posteriores, afirmaba haber visto el lugar donde estaba el rifle y haberlo dejado envuelto en una toalla.

También hacía referencia a inscripciones en las balas y a una mira telescópica que tenía instalada el arma.

Todo eso coincidía con información que los investigadores recabaron en relación al asesinato de Kirk.

Un portavoz de Discord confirmó que la compañía identificó una cuenta asociada a Tyler Robinson, pero dijo que no se encontró evidencia de que el sospechoso hubiera planeado el incidente o promovido la violencia en la plataforma.

Según el gobernador Cox, las autoridades encontraron un rifle de cerrojo envuelto en una toalla oscura y con una mira telescópica.

También encontraron inscripciones en los casquillos de las balas que decían, por ejemplo, «¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!», «Oh, bella ciao, bella ciao» y «Si lees esto, eres gay jajaja».

El gobernador de Utah dijo que no hay por el momento información que pueda llevar a otros arrestos.

BBC Verify investigó las cuentas de redes sociales asociadas con Tyler Robinson.

Un perfil de Facebook que parece pertenecer a su madre sugiere que la familia proviene de Cedar City, Utah, a unas tres horas en coche de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el tiroteo.

Su cuenta revela numerosos detalles sobre la vida familiar e incluye fotos de viajes que realizaron, algunos de los cuales parecen haber incluido visitas a campos de tiro.

También se han hecho públicas imágenes del sospechoso de niño en las que parece empuñar armas de fuego de alto calibre.

Otras publicaciones en el perfil revelan que Robinson asistió a la Escuela Secundaria Pineview. En 2021, se mudó a la ciudad de Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah, a unas dos horas en auto de la UVU.

El gobernador de Utah dijo que Robinson no era estudiante de la UVU y que carecía de información sobre si el joven tenía antecedentes de enfermedad mental.

Según le dijo un portavoz del Sistema de Educación Superior de Utah, Robinson era estudiante de tercer año de un programa de formación profesional en electricidad en el Dixie Technical College, en el suroeste de Utah.

Robinson asistió brevemente a la Universidad Estatal de Utah durante un semestre en 2021.

Es el mayor de tres hermanos. Su padre tiene un negocio de instalación de encimeras y gabinetes de cocina y su madre es trabajadora social.

La familia Robinson es activa en la iglesia mormona.

Según un vecino que habló con CBS News, los padres de Tyler «quieren mucho a sus hijos y participan activamente en la comunidad».

El vecino había notado que Tyler tenía opiniones políticas opuestas a sus padres.

En declaraciones al programa Fox & Friends, Trump señaló que las autoridades locales empezaron sus pesquisas con «absolutamente nada» pero que «hicieron un gran trabajo. «Todo salió bien», señaló.

«Empezamos con un video en el que parecía una hormiga, que fue casi inútil. Simplemente vimos que había alguien ahí arriba».

Trump instó a un juicio rápido y dijo que espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte. «Kirk era la mejor persona y no se merecía esto», sostuvo.

El director del FBI, Kash Patel, agradeció en la rueda de prensa a la familia de Kirk, al presidente Trump y al vicepresidente Vance.

Charlie Kirk fue asesinado durante un evento en una universidad en Utah.

«Quiero expresar mi gratitud por habernos dado los recursos que necesitábamos para operar y conseguir este tipo de justicia a tal nivel de velocidad», señaló Patel.

Y agregó: «En 33 horas, hicimos un progreso histórico por Charlie».

Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más destacados de Estados Unidos y un aliado de confianza del presidente Donald Trump.

Murió el miércoles 10 de septiembre a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en la UVU.

Según las autoridades policiales, se cree que el asesino disparó el tiro mortal desde el techo de un edificio situado cerca del patio donde el activista estaba hablando.

Fue trasladado de urgencia al hospital en un vehículo particular, pero poco después se confirmó su muerte.