RadioCuba responde sobre afectaciones en transmisiones de radio y televisión

Persisten dificultades que han limitado e incluso silenciado las transmisiones radiales y televisivas en el territorio

Resueltas las afectaciones que imposibilitaron la escucha de Radio Sancti Spíritus durante la jornada de jueves en toda la provincia, persisten otras dificultades que han limitado e incluso silenciado las transmisiones radiales y televisivas en el territorio.

Sobre razones de la problemática, alternativas y perspectivas, conversamos con Yaneisy Álvarez Rodríguez, directora de RadioCuba en Sancti Spíritus.

“RadioCuba no cuenta con partes y piezas en estos momentos, pero tenemos una serie de transmisores que ya están obsoletos y se vio afectada la televisión y la radio debido a problemas con el lubricante que teníamos en los centros principales, es decir, teníamos problemas en el centro principal de San Isidro, cuando San Isidro se afecta, se afecta en los cinco municipios de esta provincia (La Sierpe, Jatibonico, Taguasco y el propio Sancti Spiritus).

“También teníamos problemas con el lubricante en la Torre de la Vigía, es decir, que teníamos el municipio de Trinidad también fuera de servicio, situación que ya quedó resuelta, los dos centros cuentan con su lubricante, cuentan con su batería, esos centros tienen una cobertura mayor de 80 horas, pero no está exento de que ocurra una avería, porque son grupos electrógenos muy obsoletos».

Sobre las transmisiones en Yaguajay y Fomento, expuso: “Teníamos el municipio de Yaguajay con varios días fuera de servicio por la parte de la televisión, debido a problemas en el mismo grupo electrógeno, que tenía problemas con el alternador, se cambió el alternador, y en estos momentos se encuentra trabajando.

“¿Qué nos queda pendiente? El grupo electrógeno de Fomento, que se le cambió el aceite, Fomento, es uno de los centros que tiene mayor cobertura, tiene doscientas y pico horas de cobertura, se le puso una batería nueva y no quiso arrancar, se trajo para la provincia, se le está dando carga para volver a llevar la batería para allá.

¿Podrán los espirituanos escuchar la radio y ver la televisión en el fin e inicio de año?

Sí, Estamos trabajando incansablemente, y esperemos que para el 31 de diciembre y el día primero, esos días festivos que está la población en su casa, junto con la familia, puedan disfrutar de la radio y la televisión.

Tras un 2025 con fuertes afectaciones en las transmisiones de radio y televisión en Sancti Spíritus, ¿se ha visto alguna luz más clara para el 2026?

Para el próximo año, desde el inicio tenemos que comprar baterías, por lo menos a los centros principales y para el centro de Ondas Aéreas por la audiencia que tiene.