Rechaza Cuba cierre del espacio aéreo de Venezuela por EEUU

El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó el acto como agresivo y recalcó que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales

Bruno Rodríguez realizó un llamado a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar el preludio de un ataque ilegítimo. (Foto: PL)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó el anuncio del gobierno estadounidense de cerrar el espacio aéreo de Venezuela.

En su perfil en la red social X, calificó el acto como agresivo y recalcó que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales.

«Constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe», escribió.

Asimismo realizó un llamado a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a denunciar el preludio de un ataque ilegítimo.