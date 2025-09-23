Recibe presidente cubano cartas credenciales de 10 nuevos embajadores (+post)

El jefe de Estado dio la bienvenida oficial a los diplomáticos en el Palacio de la Revolución y les ratificó el apoyo del Gobierno cubano en su trabajo, así como la voluntad de fortalecer las relaciones

23 septiembre, 2025 - 2:31pm

Díaz-Canel recibió las Cartas Credenciales de diez nuevos embajadores en Cuba. (Foto: PresidenciaCuba)

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió este martes las Cartas Credenciales de diez nuevos embajadores que iniciarán oficialmente sus funciones en el país.

   Según un hilo de la Presidencia de Cuba en la red social X, el jefe de Estado dio la bienvenida oficial a los diplomáticos en el Palacio de la Revolución y les ratificó el apoyo del Gobierno cubano en su trabajo, así como la voluntad de fortalecer las relaciones.

Díaz-Canel recibió las Cartas Credenciales de los embajadores Yves Patrick Lihau Moleli, de la República Democrática del Congo; Ratnayake Mudiyanselage Mahinda Dasa Ratnayake, República Democrática Socialista de Sri Lanka; Zabihollah Naderi, República Islámica de Irán; y de Simón Djatwoko Irwantoro Soekamo, de la República de Indonesia.

   También presentaron credenciales como embajadores en Cuba, Anna Kristina Craenen, del Reino de Suecia; Raphael Trannoy, República Francesa; Mathias Kende, del Reino de Bélgica; Jan Urban, de la Unión Europea; Shashi Jayakumar, República de Singapur, y Alfred Gritci, de la República de Malta. 

