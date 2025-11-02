Reconoce Díaz-Canel heroísmo de rescatistas en zonas afectadas por huracán Melissa

El mandatario elogió la entrega y el valor de quienes han rescatado a miles de personas atrapadas por las crecidas de ríos y las intensas lluvias asociadas al evento meteorológico

Agencia Cubana de Noticias

2 noviembre, 2025 - 2:35pm

Las fuerzas especializadas han desplegado acciones de salvamento, traslado de pobladores hacia zonas seguras y apoyo logístico en comunidades incomunicadas.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional,  reconoció hoy en X a combatientes del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y del Ministerio del Interior (MININT), por su labor en operaciones de rescate tras severas inundaciones provocadas por Melissa en el oriente del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de esa red, el mandatario elogió la entrega y el valor de quienes, con “admirable destreza y con indiscutible heroísmo”, han rescatado a miles de personas atrapadas por las crecidas de ríos y las intensas lluvias asociadas al evento meteorológico.

“Todo nuestro reconocimiento a los combatientes de MINFAR y el MININT que con admirable destreza y con indiscutible heroísmo, rescatan a miles de compatriotas atrapados por las inundaciones que provocó Melissa en su devastador paso por el Oriente de Cuba”, escribió Díaz-Canel.

Desde el impacto del fenómeno hidrometeorológico, las fuerzas especializadas de ambos ministerios han desplegado acciones de salvamento, traslado de pobladores hacia zonas seguras y apoyo logístico en comunidades incomunicadas, en estrecha coordinación con la Defensa Civil y los gobiernos territoriales, reportan medios de prensa cubanos.

El huracán Melissa dejó significativas afectaciones en varias provincias orientales, con daños en viviendas, infraestructuras viales y redes de servicios básicos, las autoridades mantienen un seguimiento constante a la situación y han reiterado que la prioridad es preservar la vida humana y avanzar en la recuperación.

