Regresa a Sancti Spíritus la luz de las Lunas de Invierno

La cita de arte callejero que tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre se dedica a los 40 años de la Casa de la Trova Miguel Companioni

El Guiñol de Santa Clara hará suyo el bulevar de la ciudad del Yayabo. (Foto: Facebook)

El arte que emerge de los bríos juveniles ya se alista para hacer suyo las principales arterias del área más transitada de la ciudad del Yayabo. Como ocurre cada mes de diciembre, la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) romperá las rutinas de la añeja villa gracias a las propuestas diseñadas para el Evento de Arte Callejero Lunas de Invierno.

“Tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre y se dedicará a los 40 años de la Casa de la Trova Miguel Companioni, de Sancti Spíritus —declaró a Escambray Lil Laura Castillo, presidenta de la organización en la provincia—. Comenzaremos con un apartado teórico, que será conducido por la Cátedra Honorífica Desiderio Navarro, de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez”.

En esta XIX edición, el evento más antiguo de la filial de la AHS espirituana, contará con una exposición de artes visuales en el Hotel Plaza, lecturas de poesía en la sede del proyecto Escribanía Dollz y una muestra de body art en el propio bulevar de la ciudad.

“El concierto inaugural está previsto en ese mismo espacio público en la noche del viernes por el proyecto santaclareño La Trovuntivitis. Igualmente, estarán al mediodía del sábado en la Casa de la Trova”.

Mientras que el sábado en la mañana los jóvenes artistas realizarán un pasacalle por varias arterias a fin de marcar el inicio de la Semana de la Cultura del municipio cabecera.

“Al concluir el recorrido podremos disfrutar a la entrada del bulevar del grupo Guiñol de Santa Clara con una propuesta musical y de títeres. Ese será el escenario idóneo para que durante toda esa jornada los públicos dialoguen con unidades artísticas espirituanas, tanto profesionales como del movimiento de artistas aficionados”, apuntó.

Para beneplácito de los amantes del rock, en estas Lunas de Invierno regresará el sábado en la noche a los portales de la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí el encuentro de bandas exponentes de esa expresión musical.

“Al unísono se presentarán en el bulevar los alumnos de la especialidad de Danza de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona. Ya para el domingo en la mañana tomaría ese escenario la Colmenita Dueños de la Felicidad”.

La clausura del XIX Evento de Arte Callejero Lunas de Invierno se ha previsto con un concierto el domingo en la noche de Yeni Turiño en la Casa de la Trova Miguel Companioni y en el bulevar se presentará Cadillac One.