Reporta Sancti Spíritus complejo escenario por dengue y chikungunya

La situación epidemiológica de la provincia es compleja y se mantiene una amplia circulación de ambas arbovirosis con un acumulado hasta el cierre de la semana 47, de 38 casos de chikungunya confirmados por el IPK

La provincia ha incrementado el número de camas en diversas instituciones destinadas al ingreso de los pacientes con estas arbovirosis, aseguran directivos en la DGS. (Foto: Captura de pantalla)

El peligro potencial que representan las arbovirosis para la vida y, en particular, el dengue y el chikungunya, lo corrobora el fallecimiento de dos espirituanos (uno de ellos en edad pediátrica) debido a estos padecimientos en el presente año, según trascendió en conferencia de prensa en la Dirección General de Salud (DGS).

De esa cifra de personas fallecidas, una ha sido víctima del chikungunya y otra del dengue, especificó el doctor Carlos Ruiz Santos, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).

La situación epidemiológica es compleja, sostuvo Ruiz Santos, y se mantiene una amplia circulación de ambas arbovirosis con un acumulado hasta el cierre de la semana 47, de 38 casos de chikungunya confirmados por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana, y más de 1 000 con sintomatologías sospechosas de la enfermedad.

Ruiz Santos aclaró que esta última cifra incluye únicamente a aquellos pacientes que acuden a la red de instituciones del sistema de Salud Pública de la provincia.

El directivo informó que el territorio espirituano reporta más de 2 000 casos febriles en cada una de las dos últimas semanas, etapa en la que se ha reforzado la pesquisas por parte de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas y personal de Salud.

En lo referido al enfrentamiento antivectorial, Sancti Spíritus registra un índice de infestación ascendente a casi 1.0, entre los más altos del país.

En este sentido, el director del CPHEM, afirmó que se intenciona el tratamiento adulticida en las áreas de mayor complejidad y en la última semana se fumigaron más de 36 000 viviendas y se efectuaron ocho tratamientos extradomiciliarios, con énfasis en la ciudad de Sancti Spíritus y en Trinidad.

Al propio tiempo Ruiz Santos expuso que los municipios de Sancti Spíritus, La Sierpe y Jatibonico presentan las tasas de incidencia de dengue más altas del territorio.

Debido al actual panorama epidemiológico, la doctora Mirta Santos León, vicedirectora de Asistencia Médica en la DGS, aseguró que la provincia ha incrementado el número de camas en diversas instituciones destinadas al ingreso de los pacientes con estas arbovirosis y ha potenciado los recursos humanos, incluido el traslado del personal médico y paramédico de un territorio a otro.

Santos León añadió que, según lo establecido en los protocolos de atención, se prioriza el ingreso de los niños menores de dos años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La vicedirectora de Asistencia Médica llamó a la población a asistir al médico oportunamente y redoblar las medidas de protección, en particular con los grupos más vulnerables como los ancianos solos y los menores de dos años.