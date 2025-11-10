Restablecida venta de boletos para la transportación interprovincial

Los servicios restablecidos incluyen las rutas de la programación de Ómnibus Nacionales, el servicio marítimo que cubre el itinerario Nueva Gerona-La Habana y La Habana-Gerona, además del tren que abarca el trayecto de La Habana a la provincia de Holguín

A partir del nueve de diciembre se restablecerá el ciclo normal de venta de 30 días de anticipación. (Foto: Naturaleza Secreta)

Luego del paso del huracán Melissa por el Oriente de Cuba, se restableció, a partir de este domingo, la venta de boletos de los servicios interprovinciales de ómnibus y trenes nacionales, así como la comercialización del enlace marítimo con el Municipio Especial Isla de la Juventud.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, informó que las ventas de los boletos se reanudan a través de los canales habituales, como la aplicación Viajando y las agencias de reservación, estas últimas abiertas desde las 8:30 a.m.

El titular del sector detalló que los servicios restablecidos incluyen las rutas de la programación de Ómnibus Nacionales, el servicio marítimo que cubre el itinerario Nueva Gerona-La Habana y La Habana-Gerona, además del tren que abarca el trayecto de La Habana a la provincia de Holguín.

En ese sentido, Rodríguez Dávila puntualizó que, debido a los impactos provocados por el huracán en las vías y en la infraestructura ferroviaria, permanecen suspendidos los servicios ferroviarios nacionales hacia otros destinos de la región oriental. Sin embargo, aclaró, a partir del 9 de diciembre se restablecerá el ciclo normal de venta de 30 días de anticipación.