Retornan a Cuba 128 migrantes irregulares desde Estados Unidos

Periódico Granma

19 diciembre, 2025 - 3:47pm

Entre los devueltos se encontraban 106 hombres, 21 mujeres y un menor. (Foto: Minint)

Este 18 de diciembre regresaron a Cuba, por el Aeropuerto Internacional «José Martí» 128 migrantes irregulares (106 hombres, 21 mujeres y un menor) devueltos por las autoridades estadounidenses, en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales.

Una persona fue detenida por encontrarse en libertad condicional en el momento de abandonar ilegalmente el país.

Suman 53  devoluciones en total desde distintas naciones de la región en el presente año, con 1663 personas retornadas.

Para la mañana de este viernes está prevista la devolución de otros seis migrantes que fueron interceptados en el mar tras realizar salida ilegal del país por esa vía, con lo que sumarían 1669.

Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

