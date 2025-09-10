Revelaciones más recientes complican las negaciones de Trump sobre Epstein

El presidente norteamericano consigue desviar la conversación nacional a menudo, pero le resulta más difícil cuando se trata de Jeffrey Epstein

El presidente Trump ha insistido en que no desempeñó ningún papel en una nota de cumpleaños obscena dirigida a Jeffrey Epstein que se hizo pública el lunes. (Foto: Doug Mills/The New York Times)

A lo largo de su mandato, Donald Trump ha demostrado ser un experto en eludir las polémicas que lo han perseguido casi a diario. Con los amplios poderes de la presidencia a su disposición, a menudo consigue desviar la conversación nacional para centrarse en un terreno político que le resulta más favorable, como la inmigración o la delincuencia.

Pero desde hace semanas, hay una controversia que el presidente no ha podido evitar: el clamor público sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual.

Ahora, con la publicación esta semana de nueva información procedente del patrimonio de Epstein, incluida una sugerente nota aparentemente firmada por Trump, las revelaciones están complicando la estrategia de la Casa Blanca de desentenderse de toda la controversia.

El martes, la secretaria de prensa del presidente, Karoline Leavitt, volvió a enfrentarse a preguntas sobre los llamados archivos Epstein, una colección de documentos de la investigación policial sobre los abusos de Epstein a niñas y mujeres.

La Casa Blanca ha negado durante semanas que Trump enviara una nota de cumpleaños obscena a Epstein en 2003, tema de un informe del Wall Street Journal. Pero el lunes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes obtuvo el documento y lo hizo público.

De repente, estaba a la vista de todos. El dibujo de una mujer desnuda. La extraña referencia a un “secreto” compartido entre Trump y Epstein.

En respuesta, Leavitt al principio se desentendió. Acusó a los demócratas de clamar oportunistamente por la publicación de los documentos de Epstein mientras Trump era presidente, algo por lo que no presionaron mucho durante la presidencia de Joe Biden.

“¿Por qué los demócratas se preocupan de repente por esto? Porque están tratando desesperadamente de inventar un engaño para difamar al presidente de Estados Unidos”, dijo Leavitt.

Luego pasó a la negación.

Leavitt volvió a negar que Trump hubiera escrito la nota en cuestión. Dijo que la Casa Blanca incluso apoyaría la evaluación de la firma por parte de un analista grafológico profesional, que, según ella, reivindicaría al presidente.

La firma de la nota coincide estrechamente con la versión en la que el presidente firmaba solo con su nombre de pila en las cartas que enviaba a los funcionarios de la ciudad de Nueva York en aquella época.

A continuación se preguntó a Leavitt por otro elemento de los documentos publicados el lunes: un cheque de gran tamaño que supuestamente era un pago en broma de 22.500 dólares de Trump a Epstein, para comprar una mujer “totalmente depreciada”.

Leavitt volvió a negar la implicación de Trump, afirmando que “en absoluto” había firmado el cheque en cuestión.

Pero aunque Leavitt calificó la situación de “engaño” y dijo que Trump no había tenido nada que ver con los documentos publicados, señaló que nunca había afirmado que fueran falsos.

Los documentos fueron citados por el patrimonio de Epstein. Ante preguntas de los periodistas, Leavitt dijo que “no había dicho que los documentos fueran un engaño”. En cambio, sugirió que alguien debía haber falsificado la firma de Trump. “El presidente tiene una de las firmas más famosas del mundo, y la ha tenido durante muchos, muchos años”, dijo.

Estaba claro que seguía las direcciones de su jefe.

A lo largo del mes de julio, Trump intentó repetidamente dar instrucciones a los medios de comunicación y a sus compañeros republicanos para que dejaran atrás los archivos Epstein. En una publicación en Truth Social, instó al Partido Republicano a “no malgastar tiempo y energía en Jeffrey Epstein, alguien que no le importa a nadie”.

Pero el clamor por los archivos persistió, y el presidente se refirió repetidamente a la controversia como un “engaño”, enfureciendo a las víctimas de Epstein.

Después de que The Wall Street Journal informara sobre la nota de cumpleaños de Epstein, Trump presentó una demanda en la que acusaba al periódico y a su propietario, Rupert Murdoch, de difamarlo.

“Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, yo no hago dibujos”, escribió Trump en Truth Social, aunque el propio Trump ha hecho dibujos durante mucho tiempo e incluso los ha vendido en subastas.

Repitió su negación el martes por la noche, diciendo que “cualquiera que haya cubierto sobre mí durante mucho tiempo sabe que ese no es mi lenguaje. No tiene sentido”.

Los demócratas han aprovechado la polémica. Pero lo más preocupante para Trump es que no ha podido convencer a todos los republicanos de que desistan de su intento de hacer públicos los archivos.

Cuatro republicanos, los representantes Thomas Massie por Kentucky, Marjorie Taylor Greene por Georgia, Lauren Boebert por Colorado y Nancy Mace por Carolina del Sur, se han unido a los demócratas para apoyar lo que se denomina una petición de aprobación de la gestión para forzar la divulgación de los archivos.

Aun así, los republicanos se han opuesto mayoritariamente a la iniciativa, y los líderes del Partido Republicano en el Congreso se han alineado en gran medida con la insistencia de Trump en que él no desempeñó ningún papel en la obscena nota de cumpleaños dirigida a Epstein.

“Me han dicho que es falsa”, dijo el portavoz Mike Johnson sobre la nota.

El representante James R. Comer, republicano por Kentucky que dirige el Comité de Supervisión, dijo que aceptaba el desmentido de Trump sobre la nota.

“El presidente dice que no la firmó, así que le tomo la palabra”, dijo Comer el martes.

Añadió que no se sentía inclinado a investigar la autenticidad de la firma, aun cuando Comer está dirigiendo una investigación sobre la legitimidad de la firma del expresidente Joe Biden en documentos que se firmaron con un autopen o una máquina que reproduce la firma de alguien.