Rusia e India firmarán unos 25 documentos durante visita de Putin

El presidente ruso realizará una visita de Estado a la India este jueves y viernes por invitación del primer ministro, Narendra Modi

Escambray

4 diciembre, 2025 - 2:28am

Putin y Modi emitirán una declaración conjunta que delineará ambiciosos planes de cooperación futura. (Foto: PL)

Rusia y la India planean firmar 10 documentos intergubernamentales y más de 15 acuerdos comerciales durante la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la república, anunció el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

Putin realizará una visita de Estado a la India los días 4 y 5 de diciembre por la invitación del primer ministro, Narendra Modi.

«En presencia de los líderes se llevará a cabo la ceremonia de intercambio de diez documentos de carácter intergubernamental e interinstitucional», así como se firmarán más de 15 acuerdos y memorandos entre entidades comerciales, dijo Ushakov a los periodistas.

Al término de las negociaciones entre Putin y Modi, agregó, «se emitirá una declaración conjunta que delineará ambiciosos planes de cooperación futura en política, seguridad, economía, finanzas, transporte, energía, educación y cultura. También se prevé aprobar un programa de desarrollo de la cooperación económica ruso-india hasta 2030».

El asesor señaló que después de la reunión bilateral, los dos líderes también «harán una declaración a los medios de comunicación».

La víspera, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que Moscú y Nueva Delhi tienen previsto firmar un importante paquete de documentos durante la visita de Putin.

En lo relativo a la visita del líder ruso, el portavoz manifestó que se espera que sea «tan exitosa como la visita del primer ministro Modi hace un año a Moscú».

