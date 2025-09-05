Rusia está abierta a la cooperación global, afirma Putin

Moscú nunca ha negado la cooperación a personas y empresas que quieran colaborar con Rusia en otros países

Rusia está abierta a la cooperación con todos los países, especialmente con sus aliados, dijo hoy el presidente, Vladimir Putin, durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental (EEF, por sus siglas en inglés).

«Estamos abiertos a colaborar con todos los países del mundo, sobre todo con quienes deseen trabajar con nosotros, con nuestros amigos», dijo el líder ruso, y subrayó que Moscú nunca ha negado la cooperación a personas y empresas que quieran colaborar con Rusia en otros países. El jefe de estado igualmente propuso instaurar a partir de 2027 un régimen preferencial único en todo el Ártico y el Lejano Oriente para fomentar la actividad empresarial en estas regiones.

«Ahora, teniendo en cuenta la experiencia exitosa acumulada, propongo dar un paso decisivo: manteniendo las condiciones para los inversores actuales, instaurar en todo, y enfatizo, en todo, el territorio del Lejano Oriente y del Ártico un régimen preferencial único para los negocios”, destacó Putin.

Y esta medida que busca simplificar el uso de las herramientas de apoyo para empresarios, compañías, nuevos proyectos, debe implementarse a partir del 1 de enero de 2027, dijo el mandatario en su intervención.

La décima edición del EEF se desarrolla en la ciudad rusa de Vladivostok del 3 al 6 de septiembre de 2025 bajo el lema «Lejano Oriente: cooperación en aras de la paz y la prosperidad».