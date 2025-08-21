Rusia tiene un escudo nuclear fiable, asegura Putin

Putin expresó su confianza en que los especialistas rusos en energía nuclear sigan reforzando la cooperación internacional en el sector y aumentando la investigación fundamental y aplicada

Rusia dispone de un escudo nuclear fiable, subrayó hoy el presidente Vladimir Putin al felicitar a los trabajadores y veteranos de la industria nuclear nacional por su 80 aniversario.

«Estamos con razón orgullosos de los nombres de los destacados fundadores del proyecto nuclear, muchas generaciones de científicos, ingenieros y especialistas de talento”, escribió el mandatario en un mensaje publicado este jueves en la página oficial del Kremlin.

Gracias a su profesionalidad y trabajo dedicado en los últimos años, se han creado cientos de nuevas empresas, institutos científicos, oficinas de diseño, se ha construido un complejo científico e industrial unificado y se ha formado un escudo nuclear fiable de la Patria, señala la carta del jefe de Estado ruso.

Putin también expresó su confianza en que los especialistas rusos en energía nuclear sigan reforzando la cooperación internacional en el sector y aumentando la investigación fundamental y aplicada.

«La creación de la industria nuclear en 1945 fue un gran acontecimiento, verdaderamente memorable, un triunfo del progreso científico y tecnológico, determinó en gran medida el desarrollo de la economía nacional, la energía, la sanidad, la industria de defensa, contribuyó a garantizar la seguridad nacional y a alcanzar la paridad estratégica», indicó.

Según el líder ruso, hoy la industria nuclear representa con razón el poder tecnológico de Rusia y el equipo de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom) mantiene y multiplica las tradiciones creativas de sus predecesores.

«Ustedes están resolviendo con eficacia tareas encaminadas a introducir tecnologías de vanguardia en sectores clave de la economía, ejecutar proyectos de infraestructuras, modernizar la flota de rompehielos nucleares y contribuir de forma significativa a la exploración del espacio exterior», concluyó.