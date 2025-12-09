Sancti Spíritus arrolla a ritmo de coros

El evento sesiona hasta este martes y honra el aniversario 65 de los Círculos Infantiles

El evento fue escenario para la presentación del libro Claves y rumbas en Sancti Spíritus. (Foto: Cortesía de la Entrevistada)

Volver sobre el pentagrama musical infantil, precisamente alrededor de melodías icónicas que han acompañado a varias generaciones de cubanos, es una de las motivaciones del XVII Encuentro de Coros, que hasta este martes sesiona en Sancti Spíritus.

“De ahí que trabajamos no solo el folclor y la tradición de las melodías legadas por nuestros ancestros, sino las canciones con las que nos arrullaron, como Mi muñeca negra, Arroz con leche y El soldadito de plomo”, declaró Rosa Rodríguez Bello, impulsora principal de un evento que en cada último mes del año permite regresar a parte de las raíces de nuestra cultura.

La cita, que incluyó el tradicional homenaje a Serapio, ofreció, a los pies de la escultura que lo inmortaliza en la entrada del bulevar de la ciudad del Yayabo, la presentación del libro Claves y rumbas en Sancti Spíritus, de Sayli Alba Álvarez, Aida Ilén Torres y la propia Rosa Rodríguez.

Según apuntó esta última, la cita honra también el aniversario 65 de los círculos infantiles. “Por ello, compartiremos este martes en el Mambisitos de Baraguá el proyecto Dame la mano y danzaremos y en la tarde diferentes coros, integrados por voces infantiles, alzarán sus voces para despedir el evento”.

Igualmente, las Tonadas Trinitarias dejarán escuchar sus autóctonos acordes en la clausura, que tendrá como sede la Casa de las Promociones Musicales.

“Han sido 17 ediciones de mucho trabajo y ya es un encuentro que se reconoce no solo por los públicos, sino por los músicos que se suman. Cada año es un aporte a nuestra cultura, idiosincrasia y tradiciones”, concluyó Rosa.