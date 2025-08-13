Sancti Spíritus, capital del motocross cubano

La pista aledaña al Hotel Deportivo, en la capital provincial, es la sede de la etapa final del Campeonato Nacional de Motocross, al que asisten competidores de ocho territorios del país

Los espirituanos aspiran a ubicarse dentro de los tres primeros lugares de la lid. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

El Campeonato Nacional de Motocross tendrá lugar en Sancti Spíritus hoy y mañana y tiene como escenario la pista aledaña al Hotel Deportivo, en la capital provincial. En la competencia se enfrentan por el título representantes de ocho provincias del país.

Los motociclistas de Las Tunas, Habana, Pinar del Río, Villa Clara, Camagüey, Mayabeque, Holguín y los locales espirituanos son los encargados de animar la justa, que en esta ocasión se dedica al cumpleaños 99 del líder histórico de la Revolución, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El martes se efectuaron los entrenamientos libres, el chequeo médico, la inspección de las motos y la ceremonia inaugural.

La selección de Sancti Spíritus está representada en la categoría 11-15 años en motos CX 125 cc por Anthony Amador y Erick Muñoz. En la de 16-20 años, con motos CZ 250 accionan por los de casa Darián Martínez y en 125 compite Aldo Bernal.

Entre los mayores de 20 años para motos CZ 250 buscan un desempeño destacado los representantes del Yayabo Adrián Peña y Kenier Sosa; en tanto, Orestes Díaz lidia en motos especiales.

El colectivo de entrenadores de la escuadra espirituana está encabezado por Sandro Hernández; mientras los encargados de mantener en óptimo estado técnico los llamados caballitos de hierro son los mecánicos Waldo Rodríguez y Erick Ibarra, y el delegado Carlos Leyti Dueñas.

Con esta nómina los espirituanos aspiran a ubicarse dentro de los tres primeros lugares de la lid, como ha acontecido en los últimos años, y esperan, por supuesto, el apoyo del público local.