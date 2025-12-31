Sancti Spíritus: Doce meses en imágenes

Testimonio gráfico del quehacer de los espirituanos en un año particularmente complejo

Redacción Escambray

31 diciembre, 2025 - 5:45am

El año que concluye ha sido de muchas tensiones, pero también de enormes cuotas de heroicidad.

Escambray pasa revista a importantes acontecimientos que tuvieron lugar en la provincia durante el año recién concluido. A pesar del complejo contexto económico del país, los hijos de esta tierra siguen construyendo sueños y edificando obras.

Fotos: Vicente Brito, Oscar Alfonso, Roberto Javier Bermúdez, Alien Fernández y José F. González

Varios territorios espirituanos recibieron la visita del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La Cultura espirituana protagonizó importantes celebraciones que acercaron el arte a sus públicos.

Modernos ecomóviles constituyeron una inyección para el traslado de pasajeros en la provincia.
Con varios récords en Series Nacionales, Frederich Cepeda devino acontecimiento deportivo del año.

Un trabajo estable registró el Programa de Atención Materno Infantil.
Nuevos parques solares fotovoltaicos se construyeron en la provincia para aportar al Sistema Electroenergético Nacional.

La provincia resultó la única del país en cumplir el plan de producción de azúcar en la pasada zafra.

La solidaridad de los eléctricos del territorio llegó hasta el Oriente del país, azotado por el huracán Melissa.
Importantes temáticas fueron debatidas por los colectivos espirituanos como parte de la consulta del Anteproyecto de Ley Código de Trabajo.

