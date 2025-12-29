Sancti Spíritus: Mijaín López en la pantalla grande (+video)

Como parte de la estrategia del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic), que despide el 2025, se proyectó en Sancti Spíritus el documental sobre uno de los íconos deportivos internacionales

Durante el documental se viven las emociones la competencia en París. (Foto: Lisandra Gómez/Escambray)

Con una narrativa no cronológica, en alrededor de 80 minutos de imágenes se presentan diferentes rasgos de la personalidad de uno de los íconos deportivos internacionales más aplaudidos: Mijaín López, hijo de Cuba.

“Ha pasado por varios públicos: italianos, franceses, colombianos y, claro, el nuestro y siempre hemos encontrado amor y asombro. Hay una cosa curiosa: por el mismo montaje la gente vuelve a vivir las peleas. Regresa a la Olimpiada, más allá del significado documental que pueda constituir el registro mero de los hechos contados”, declaró Rolando Almirante, uno de los directores del material audiovisual durante su presentación en el Cine Conrado Benítez, de Sancti Spíritus.

Junto a Ángel Alderete y Héctor Villar, tuvo a su cargo no solo la responsabilidad de liderar un equipo de creación integrado en su mayoría por jóvenes, sino de visibilizar a través de entrevistas y fragmentos de diferentes contextos al único atleta de la historia olímpica con coronas individuales en cinco juegos en fila.

“Estamos muy agradecidos del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic), el Ministerio de Cultura, los diplomáticos de la Embajada de Francia y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), porque confiaron en nosotros. Es una responsabilidad contar una historia conocida y que siga viviéndose como el primer día”.

La obra audiovisual Mijaín llegó a Sancti Spíritus como parte de la estrategia del Icaic para agasajar el fin de 2025. Específicamente, para Rolando Almirante su presentación aquí tuvo un valor añadido por el retorno a la tierra de sus orígenes.

“Hacía casi siete años que no venía y estoy muy feliz porque los públicos vibraron. Hubo un silencio absoluto. Filmaron fragmentos para llevárselos a sus casas. Y esos son los grandes premios que cualquier realizador se lleva en el pecho”, concluyó.

Mijaín nos presenta no al gigante de la lucha grecorromana sino al mismo pinareño que un día salió de Herradura para conquistar, tras muchos esfuerzos, al resto del orbe.