Sancti Spíritus: Reverencia a la Cultura (+fotos)

El encuentro provincial Yayabo Danzón fue uno de los puntos culminantes de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana en Sancti Spíritus. (Fotos: Roberto Javier Bemúdez/Escambray)

Dedicada a la centenaria Banda de Conciertos de Yaguajay y su director Armando Rodríguez Monzón, al escultor Félix Madrigal, al director artístico Carlos Sotolongo y al Proyecto Comunitario de Teatro Infantil Los Yayaberitos, la Jornada por el Día de la Cultura Cubana en Sancti Spíritus ha devenido en un espacio para recordar las más auténticas tradiciones de esta tierra.

Desde el 10 de octubre se han realizado diversas actividades para reconocer a distinguidos exponentes de las artes en el territorio. El encuentro provincial Yayabo Danzón y el de Bandas de Conciertos, el Festival de Valores Cuba, qué linda es Cuba, el Coral Pioneril y la gira de Lidis Lamorú por varios municipios marcaron la agenda de la celebración.

La gira de la cantautora Lidis Lamorú por los municipios espirituanos tuvo gran aceptación por el público infantil.

Espacios como la Casa de la Trova, el Teatro Principal, el Museo de Arte colonial, la Casa de la Guayabera y muchos otros a lo largo de la geografía espirituana acogieron conciertos de profesionales y artistas aficionados, danza, artes plásticas y otras manifestaciones artísticas en defensa del patrimonio cultural de la nación.

Momento especial durante la jornada fue la imposición de la Distinción por la Cultura Nacional a una decena de personalidades del sector con una relevante trayectoria en la promoción y la creación artística en la provincia; y a tres agrupaciones: Trío Miraflores, Coro de Clave y Banda de Conciertos de Yaguajay.

Con una gala artística muy espirituana, que tendrá lugar este lunes a las 9:00 p.m., a los pies de la otrora Sociedad El Progreso, hoy Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, culminará la celebración. La Parranda Espirituana, el Coro de Clave y la Orquesta de Cuerdas integran el exquisito elenco que los asistentes podrán disfrutar.

Habrá momento para los artistas más jóvenes y las compañías infantiles. Desde allí se evocarán, también, los legados de Fidel y Armando Hart en la cultura de la nación.