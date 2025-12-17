Sancti Spíritus ríe en Melaíto

Dos firmas recurrentes en Escambray asisten al XXIV Salón Internacional de Humor Gráfico Santa Clara 2025, no solo como concursantes, sino también como autores de exposiciones colaterales

La expo estuvo abierta al público en la sede de la Uneac de Sancti Spíritus en julio pasado. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

El artista José Alberto Rodríguez (Avilarte) regresa a los escenarios expositivos. Esta vez, conquista la cosmopolita Santa Clara, donde cada mes de diciembre se convoca al Salón Internacional de Humor Gráfico, uno de los espacios de su tipo con mayor prestigio en el país.

“Estaré presente con La paradoja del arquero, muestra que se puede disfrutar en la sala Luis Agesta, del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Villa Clara. Es una de las tantas acciones colaterales de la cita convocada por la publicación humorística Melaíto”.

Es una treintena de piezas. Casi la mitad se disfrutaron con anterioridad en las sedes de la Unión Nacional de Periodistas de Cuba (Upec), en La Habana, y del Comité Provincial de la Uneac en Sancti Spíritus.

“Es una continuidad de esa primera colección. Recoge una serie de obras que son parte de mi trabajo actual. Tratan temáticas que provocan a pensar sobre el reto de los seres humanos frente a las nuevas tecnologías, la manipulación existente en las redes sociales, fake news, inteligencia artificial, desertificación, sequía, contaminación ambiental y la guerra no solo en Palestina, sino también en otras partes del mundo, como Ucrania”.

Igualmente, Avilarte, quien también presentó al certamen dos obras de humor general, dialogará con los públicos con piezas animadas. De esa forma, evidencia su búsqueda constante como creador con los pies plantados en el actual contexto.

Junto a él, otra firma recurrente en el periódico Escambray, Osvaldo Gutiérrez Gómez (Osval) compartirá sus atractivas y sugerentes creaciones en una exposición colateral.

Sendas muestras, conferencias y otras acciones culturales integran el programa del XXIV Salón Internacional de Humor Gráfico, el cual concluye el 20 de diciembre con la entrega de los lauros.